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Aktüel Sudan'ın devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in savunma heyeti: Hakimin istifasını siyasi baskılara bağlıyoruz
Aktüel

Sudan'ın devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in savunma heyeti: Hakimin istifasını siyasi baskılara bağlıyoruz

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:43:23 -
Sudan'ın devrik Cumhurbaşkanı Beşir'in savunma heyeti: Hakimin istifasını siyasi baskılara bağlıyoruz

HARTUM (AA) - Sudan’da "1989 darbesi" davasında yargılanan devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in savunma heyeti, müvekkillerinin davasına bakan hakimin siyasi baskılar nedeniyle istifa ettiğini bildirdi.

Beşir'in savunma heyeti üyeleri, "1989 darbesi" davası hakimi Muhammed İbrahim'in istifa kararıyla ilgili başkent Hartum'da basın toplantısı düzenledi.

Savunma heyetinden Kemal Ömer Abdusselam, "Hakimin istifasını sağlık sebeplerine değil mahkemeye yönelik siyasi baskılara bağlıyoruz. Bu nedenle, anayasa mahkemesi huzurunda adil bir yargılama talep ediyoruz." dedi.

Ülkenin şu an bir anayasa mahkemesi, yasama organı ya da adaletin gidişatını denetleyecek bir mekanizmadan yoksun olduğunu vurgulayan Abdusselam, "Dava siyasileşmeye devam ederse daha fazla direneceğiz. Eğer dava adil bir yaklaşımla, yargının tarafsızlığı ve bağımsız yargıçlarla devam ederse yargıya saygı duyup davamıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hakim Muhammed İbrahim, 1989 darbesi davasının salı günkü dokuzuncu duruşmasında, sağlık koşulları nedeniyle davadan çekildiğini açıklamıştı.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz’dan bu yana yargılanıyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.


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