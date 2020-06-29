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Sudan'ın başkenti Hartum'da kısmi sokağa çıkma yasağı bir hafta uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 00:13:33 -
Sudan'ın başkenti Hartum'da kısmi sokağa çıkma yasağı bir hafta uzatıldı

HARTUM (AA) - Sudan'da hükümet, başkent Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marttan bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağını bir hafta daha uzatma kararı aldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi ve Acil Durum Yüksek Komitesi Başkan Vekili Sıddık Tavır, basın açıklamasında, Hartum'da sokağa çıkma yasağının 30 Haziran'dan itibaren 7 gün uzatıldığını belirtti.

Tavır, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen daha önceki kısıtlamaların aynı şekilde süreceğini ifade etti.

Karar uyarınca Hartum’da 7 Temmuz'a kadar 06.00-15.00 saatleri dışında, 15 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Tavır, bu tarihten itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının 18.00-05.00 saatleri arasında uygulanacağını, Kovid-19 ile ilgili tedbirlere uymak suretiyle hayatın kademeli olarak normale dönmeye başlayacağını kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 9 bin 257 Kovid-19 vakası tespit edildi, 572 kişi yaşamını yitirdi.

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