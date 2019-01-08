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Muhammed Şerif: Sudan’ı İsrail karıştırdı!

Başkan Erdoğan’ın da yakın dostu olan Sudanlı Dr. Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif, Sudan olaylarının arkasında terör devleti İsrail’in olduğunu söyledi. Şerif, "Kayıp 13. Yahudi Kabilesi" olarak kabul edilen "Fur Cemaati"nin Sudan’da bulunduğuna dikkat çekerek, "Başlarındaki Abdulvahid’in ofisi İsrail’de. O ne derse yapıyorlar, olayları onlar çıkarıyor" dedi.

08 Ocak 2019 Salı 07:43
Muhammed Şerif: Sudan’ı İsrail karıştırdı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyaretinde evine giderek görüştüğü ve birlikte yemek yediği Dr. Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif, tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek’in efsane lideri Aliya İzzet Begoviç’in yol arkadaşı ve danışmanı Hasaneyn, ülkesinde çıkan olayların ekonomik değil, siyasi sebeplere dayandığını ifade etti.

Fur cemaati liderinin İsrail’de ofisi var

Olayların arkasında İsrail’in olduğunu belirten Hasaneyn şunları kaydetti: “Bu olayların arkasında 3-4 tane cemaat var. Bunlardan en önemlisi de “Fur Cemaati.” Bu protestoları çıkaranlar Fur cemaatinden. Bu cemaatin başında da Abdulvahid isminde birisi var. Bu adamın ofisi de zaten İsrail’dedir. Bu cemaatlerin kendilerine ait bir dilleri var.

Emirler geldiğinde birlikte uygularlar

Kuran-ı Kerim’i bu dile tercüme edip namazları ve Kuran’ı bu dilde okutmak isteyen bir adamdı. Bu halkın mensupları Sudan’da çalışan işçi kesimidir. Emirler geldiğinde hepsi uygular birlikte hareket ederler. İsrail’de bazı isimler Fur halkını kayıp 13. Yahudi Kabilesi olarak kabul eder. Bu yüzden da onlara destek verir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan halkı tarafından çok sevildiğini ifade edin Hasaneyn, 1999’da Erdoğan’ı kaldığı cezaevinde ziyaret eden tek yabancı olduğunu ifade etti. Hasaneyn, şunları kaydetti:

İlginç cezaevi anısı

“Hapse girdiği yerde Bosna savaşından kaçanların kampları vardı. Oradakilere de yardımlar götürürdüm. Ara sıra hapishaneye de uğrayarak cezaevindeki ihtiyaç sahiplerine yardımlar verirdim. Hapishanenin müdürü yardımlarımdan dolayı ‘Benden bir şey dile yapayım’ dedi. Ben de tutuklu bir arkadaşım olduğunu onunla görüşmek istediğimi söyledim. Kim olduğunu sorunca ‘Recep Tayyip Erdoğan’ dedim.

Ümmete yurt oldunuz

Şaşırdı, az kalsın elindeki fincanı düşürüyordu. ‘Olmaz’ dedi. Nedenini sordum. ‘Sadece selam vereceğim’ dedim.”

“Erdoğan geldi. Ayağa kalktık hepimiz. Erdoğan bana selam verdiğinde ona: “Ey müstakbel başbakan merhabalar” dedim. Erdoğan ‘Sen benim hapishanede olduğumu görmüyor musun’ dedi. Aliya İzzet Begoviç de hapse girmeden önce hiçbir şeydi. Adı bile bilinmezdi. Ama hapisten sonra bir kahraman ve lider oldu. Sen de aynı şekilde olacaksın dedim. Bugün Erdoğan Müslümanların lideri oldu. Türkiye, bütün Müslümanlara yurt oldu. Ülkesinde zulüm gören ümmette sığınak oldu.”

Gülen asrın firavunu

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için büyük düşman olduğunu önceden gördüğünü ve bunu 2009 yılında söylediğini vurgulayan Hasaneyn, kendi yazdığı “Türkiye’nin Lawrence’i Fetullah Gülen” kitabına atıf yaptı. Hasaneyn, “Gülen asrın Firavunu’dur” ifadelerini kullandı.

(Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 07:43
  1. Sudan
  2. İsrail
  3. Dr. Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif
  4. Fur Cemaati

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