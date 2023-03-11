Sudan’daki Türk üniversiteleri eğitim fuarı sona erdi

Başkent Hartum’daki Nileyn Üniversitesinin konferans salonunda yapılan kapanış programına, Sudan Eğitim Bakanı Mahmud Sirrelhatim el-Huri, Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sudan Yükseköğretim Bakanlığı Temsilcisi Asım Ahmed, Nileyn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. El-Hadi Adem, büyükelçilik Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Gökhan Bozbaş, Sudan ve Türk üniversitelerinin yetkilileri katıldı. Bakan Huri, yaptığı konuşmada, gezici eğitim fuarının kapanış programına katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fuarın, Türkiye ve Sudan arasındaki ilişkileri derinleştirdiğine ve güçlendirdiğine işaret etti. Büyükelçi Çobanoğlu da eğitim fuarı kapsamında Sudanlı öğrencilerin birebir Türk üniversiteleri yetkilileriyle temasa geçerek hem üniversiteler hakkında bilgi aldıklarını hem de burslar hakkında bilgilendirildiklerini belirtti.