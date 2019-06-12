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Sudan'daki darbe başarısızlıkla sonuçlandı

Sudan'da nisan ayında gerçekleşen askeri darbenin başarısız olduğu açıklandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:21
Sudan'daki darbe başarısızlıkla sonuçlandı

Yeni Şafak'ın haberine göre Sudan'da Nisan ayında gerçekleşen askeri darbenin başarısız olduğu 68 subayın tutuklandığı açıklandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:21
  1. sudan
  2. sudan darbe

YORUM YAZ

  • PazarcıPazarcı28 dk önce
    Başına buyruk isteyen istediğini yapamamalışu dünyada derhal asılmalılarbizim gibi beslememeliler diye düşünüyorum.
  • sukrusukru39 dk önce
    Bizim gibi yapmayın,sallandırın şerefsizleri.

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