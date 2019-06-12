Sudan'daki darbe başarısızlıkla sonuçlandı

Sudan'da nisan ayında gerçekleşen askeri darbenin başarısız olduğu açıklandı.
12 Haziran 2019 Çarşamba 16:21
Yeni Şafak'ın haberine göre Sudan'da Nisan ayında gerçekleşen askeri darbenin başarısız olduğu 68 subayın tutuklandığı açıklandı.
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