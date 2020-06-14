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Aktüel

Sudan’da uçuş yasağı 28 Haziran'a kadar uzatıldı  

Yeniakit Publisher
2020-06-14 23:14:29 -
Sudan’da uçuş yasağı 28 Haziran'a kadar uzatıldı  

HARTUM (AA) - Afrika ülkesi Sudan’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iç ve dış hat uçuşlarına getirilen yasak 28 Haziran'a kadar uzatıldı.

Sudan Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçak seferlerinin 14 Haziran'a kadar askıya alınma kararının 28 Haziran'a uzatıldığı belirtildi.

Kurum, yasağın iç ve dış hat seferleri için uygulanacağını ancak hava trafiğinin yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi, insani ve teknik yardım, petrol sahalarında çalışanların taşınması ve kargo uçakları için açık olacağını kaydetti.

Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının son 24 saatte 128 artarak 7 bin 7'ye çıktığı Sudan'da, 447 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan; Mısır, Güney Afrika ve Cezayir’in ardından Afrika kıtasında en fazla ölümün rapor edildiği ülke oldu.





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