Sudan'da sivil katliamı! Drone saldırısında 12 kişi öldü

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde paramiliter güçlerin kontrolündeki Kutum kasabasına düzenlenen insansız hava aracı saldırısında, 6'sı çocuk olmak üzere 12 sivil hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları ve aktivistler sayıyı doğruladı.

Bir sağlık kaynağı AFP'ye yaptığı açıklamada, kasabadaki hastaneye ulaştırılanlar arasında 12 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu, bunlardan 6'sının çocuk olduğunu söyledi.

Ölen çocuklar arasında üç lise öğrencisinin de yer aldığı belirtildi.

Kaynak, kadınlar ve çocukların da bulunduğu 16 kişinin yaralandığını ve tedavilerinin sürdüğünü aktardı.

Aktivist kaynaklardan Faşir Direniş Komitesi ise saldırının çarşamba günü El Umm Kız Okulu yakınındaki Selame Mahallesi'ni hedef aldığını açıkladı ve saldırıdan Sudan ordusunu sorumlu tuttu.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalarda her iki taraf da sivil katliamları gerçekleştirmekle suçlanıyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, düzenli ordu ve HDK'yi karşı karşıya getiriyor.

Çatışmalar şimdiye dek on binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve geniş çaplı bir yerinden edilme ve açlık krizinin yaşanmasına neden oldu.

