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Aktüel Sudan'da "silah taşıyanlara" genel af çıkarıldı
Aktüel

Sudan'da "silah taşıyanlara" genel af çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:27:39 -
Sudan'da "silah taşıyanlara" genel af çıkarıldı

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, silahlı hareketlerin nihai barış anlaşması kutlamaları için ülkeye gelmesine birkaç gün kala "silah taşıyan herkes için" genel af kararı çıkarttı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Orgeneral Burhan, silah taşıyan, herhangi bir askeri operasyon ya da çatışmaya katılan ya da çatışmalarla ilgili herhangi bir eylem ya da açıklama yapan kişileri kapsayan genel af kararnamesi yayımladı.

Kararname, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkartılanlar, soykırım ile insanlığa karşı suç işleyenleri kapsamıyor.

Sudan’da 1986 tarihli silah yasasına göre, izinsiz silah ve mühimmat taşıyanlar en az 10 yıl hapis cezasının yanı sıra müebbet hapis ve idama varan cezalara çarptırılabiliyor.

Sudan hükümeti, nihai barış anlaşması imzalayan silahlı hareketlerin liderlerinin ve davetlilerin ağırlanacağı 15 Kasım Pazar gününü kutlamalar için resmi tatil ilan etmişti.

Sudan hükümeti ile ülkenin farklı bölgelerindeki çok sayıdaki silahlı grup, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da 3 Ekim'de nihai barış anlaşması imzalamıştı.



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