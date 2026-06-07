Sudan'da pazar yerinine kanlı saldırı! En az 11 sivil öldü!

Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde bir pazar yerine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında en az 11 sivil öldü, onlarca kişi yaralandı.

Sudan'daki savaş boyunca ihlalleri belgeleyen Acil Durum Avukatları (Emergency Lawyers) adlı hak örgütü, saldırının cumartesi günü paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kontrolündeki Ebu Zeyme kasabasındaki merkez pazarı hedef aldığını açıkladı.

Örgüt, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirtirken saldırının hangi taraf tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi vermedi. Sudan ordusu ve HDK'dan da olayla ilgili açıklama yapılmadı.

Hak örgütü, aynı bölgede bir gün önce de çevre köyler ile sivil araçların benzer insansız hava aracı saldırılarının hedefi olduğunu bildirdi.

AFP'ye konuşan iki görgü tanığı, cumartesi günü ilerleyen saatlerde Kuzey Kordofan'ın başkenti El Ubeyd'de bir yakıt istasyonunun da insansız hava aracıyla vurulduğunu söyledi.

Aylar boyunca HDK kuşatması altında bulunan kentteki bir hastane kaynağı, saldırı sonrası dört yaralı sivilin tedavi altına alındığını aktardı.

Kordofan'da şiddet tırmanıyor

Son saldırılar, Kordofan bölgesinde yaşanan kanlı bir haftanın ardından geldi.

Yerel kaynaklara göre Batı ve Kuzey Kordofan eyaletlerinde düzenlenen iki ayrı insansız hava aracı saldırısında yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetti.

İnsansız hava araçları son dönemde Sudan savaşının en belirgin unsurlarından biri haline geldi. Birleşmiş Milletler verilerine göre yalnızca ocak-nisan döneminde ülke genelindeki İHA saldırılarında en az 880 sivil öldürüldü.

Çatışmalar özellikle Kordofan ve Etiyopya sınırındaki Mavi Nil eyaletlerinde yoğunlaşmış durumda. HDK'nın geçen ekim ayında Darfur bölgesindeki El Faşir kentini ele geçirmesi, çatışmaların yeni bölgelere yayılmasına yol açtı.

Birleşmiş Milletler'e göre söz konusu tarihten bu yana El Faşir, Kordofan ve Mavi Nil'deki çatışma bölgelerinden 300 binden fazla kişi göç etmek zorunda kaldı.

Dünyanın en büyük insani krizlerinden biri

Petrol rezervleri ve tarım arazileriyle stratejik öneme sahip olan Kordofan bölgesi, Darfur'daki HDK kontrol alanları ile Sudan ordusunun hakim olduğu doğu bölgeleri arasında bağlantı noktası oluşturuyor. Bölgenin büyük bölümü halen taraflar arasında çekişmeli durumda.

Nisan 2023'te Sudan ordusu ile HDK arasında başlayan savaş dördüncü yılına girerken, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 11 milyondan fazla insanın ise evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki durumu dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizlerinden biri olarak tanımlıyor.

Kaynak: Mepa News