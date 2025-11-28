Sudan'da kriz büyüyor! BAE'den destek hızla artıyor! Dört ayaklı çözüm... Destek verdi!

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Sudan’da devam eden savaşı sona erdirmeyi hedefleyen dört ayaklı çözüm vizyonuna yönelik uluslararası destek büyüyor.

Son olarak Avrupa Parlamentosu, Sudan’daki çatışmanın tarafları tarafından işlenen ağır ihlalleri kınayarak BAE’nin girişimini “memnuniyetle karşılanan bir yol haritası” olarak değerlendirdi.

Avrupa Parlamentosu'ndan olumlu yaklaşım

Avrupa Parlamentosu, Sudan’daki çatışmanın bitirilmesine yönelik BAE’nin sunduğu vizyonu desteklediğini belirtirken, çözüm için bölgesel ve uluslararası desteğin güçlenmesinin önemine dikkat çekti. Parlamento, çatışmanın her iki tarafında işlenen ağır ihlalleri kınadığını da açıkladı.

BAE’nin çözüm vizyonu, uluslararası platformda giderek daha fazla kabul görüyor. BAE’nin girişiminin bölgesel ve küresel ölçekte destek bulduğuna işaret edilirken, Avrupa Parlamentosu’nun da bu tutumu memnuniyetle karşıladığı vurgulandı. Sudan’daki savaşın sona erdirilmesi için uluslararası çabaların hız kazanması gerektiği öne çıkarıldı.

Lana Nusseibeh: BAE’nin tutumu net ve kararlı

BAE Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı’nın Avrupa Birliği nezdindeki özel temsilcisi Lana Nusseibeh, ülkesinin Sudan konusundaki duruşunun açık olduğunu belirterek şu üç temel ilkeye dikkat çekti:

• Koşulsuz ve derhal ateşkes

• Sudan’ın tüm bölgelerine kısıtlamasız insani erişim

• Sudan halkına insani yardım sağlama konusundaki kararlı taahhüt

Nusseibeh, BAE’nin Sudan’da barışın sağlanması için uluslararası çabalara katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.