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Aktüel

Sudan’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 90'a çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 04:12:57 -
Sudan’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 90'a çıktı

HARTUM (AA) - Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 157 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü, 10 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Doğu Afrika'da koronavirüsün en fazla yayıldığı Sudan'daki vaka sayısının 1818’e çıktığı kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle şu ana kadar 90 kişinin yaşamını yitirdiği, 198 kişinin iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Afrika kıtasında toplam 69 bin 947 vaka görüldü, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 400’ü geçti.

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