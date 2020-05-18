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Sudan’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 105’e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:11:52 -
Sudan’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 105’e yükseldi

HARTUM (AA) - Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 kişi artarak 105’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 302 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 8 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 2 bin 591'e yükseldiği, ölenlerin sayısının 105'e çıktığı kaydedildi.

Ayrıca 247 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Afrika genelinde vaka sayıları 84 bin 634 olurken, 2 bin 766 kişi de hayatını kaybetti.

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