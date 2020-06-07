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Dünya

Sudan'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 6 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 03:53:00 -
Sudan'da koronavirüs vaka sayısı artıyor

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 216 artarak 6 bin 81'e ulaştığı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle toplam 359 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 14 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 12 olduğu kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde şimdiye kadar 185 bin 996 vaka tespit edildi, 5 bin 82 kişi hayatını kaybetti.

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