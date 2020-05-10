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Aktüel

Sudan’da kabileler çatıştı: 3 ölü, 79 yaralı

Sudan’da iki kabile arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 22:28:08 -
Sudan’da kabileler çatıştı: 3 ölü, 79 yaralı

Sudan’da iki kabile arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi yaralandı.



Sudan’nın Kızıl Deniz eyaletinde bulunan Port Sudan kentinde Bani Amer ve Al-Nuba kabileleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı. Kassala eyaleti Valisi Mahmoud Batiker, olaya ilişkin yaptığı açıklamada olayların Perşembe gününden itibaren başladığını ve birçok evin yakıldığını aktardı. Vali, olayların kontrol altına alınması için çok sayıda polisin kente gönderildiğini ifade ederken, iki kabileden toplam 59 kişinin tutuklandığını duyurdu. Batiker, iki kabile arasında yaşanan çatışmaların neden çıktığına dair henüz bir bilgiye ulaşılamadığını açıkladı.


Öte yandan 2019 yılında Bani Amer ve Al-Nuba kabileleri arasında çıkan çatışmada 37 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi ise yaralanmıştı.

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