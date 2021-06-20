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Dünya Sudan'da ilginç önlem: Sabahları internet kesilecek
Dünya

Sudan'da ilginç önlem: Sabahları internet kesilecek

Sudan’da üniversite giriş sınavlarında kopya çekilmemesi için haziran sonuna kadar sabah saatlerinde internet erişimine kısıtlama getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 02:18:00 -
Sudan'da ilginç önlem: Sabahları internet kesilecek

Doğu Afrika ülkesi Sudan’da üniversite giriş sınavlarında kopya çekilmemesi için haziran sonuna kadar sabah saatlerinde internet erişimine kısıtlama getirildi.

Ülkedeki cep telefonu operatörleri, 30 Haziran’a kadar sabah 8.00-11.00 saatleri arasında internet kesintisi uygulayacak.

Sudan’da yarım milyondan fazla lise mezunu, hafta sonu başlayan sınavlarda üniversitelere yerleşebilmek için ter dökecek.

Bazı Arap ve Afrika ülkelerinde sınav süresince internet kesintisi uygulanabiliyor.

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