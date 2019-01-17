Sudan'da devlet çalışanlarının maaşlarına zam

HARTUM (AA) - Sudan bakanlar kurulu, devlet çalışanlarının maaşlarına zam yapma kararı aldı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, bakanlar kurulu, bugünkü toplantısında devlet çalışanlarına her ay en az 500 (10,5 dolar), en çok 2 bin 500 cüneyh (52 dolar) zam yapılmasını kararlaştırdı.

Asgari ücretin 425 cüneyh (yaklaşık 9 dolar) olduğu Sudan'da maaşlara 2013'ten beri zam yapılmadı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da bugün Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması için düzenlenen gösteriye güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale ederek onlarca göstericiyi gözaltına almıştı.



Protestolara karşı tedbir olarak binlerce asker ve polis başkentin orta kesiminde konuşlanmış durumda.



Farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği, bugün 12 kentte gösteriler düzenleneceğini duyurmuştu.



Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.



Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, başkent Hartum'da cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.



Olaylarda 131 kişinin de yaralandığını ifade eden İbrahim, ölüm vakıaları hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini aktarmıştı ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.