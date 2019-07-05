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Sudan’da asker ve muhalefet geçiş anlaşmasını kabul etti

Sudan’da askeri liderler ve muhalefet seçim yapılıncaya kadar iktidarı paylaşmak için bir anlaşmaya vardı.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:23
Sudan’da asker ve muhalefet geçiş anlaşmasını kabul etti

Sudan’da askeri liderler ve muhalefet seçim yapılıncaya kadar iktidarı paylaşmak için bir anlaşmaya vardı.


Sudan’da ara bulucular, askeri liderlerin ülkeyi genel seçime götürecek olan süreçte iktidarı paylaşmak için muhalefet ittifakıyla bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İki taraf, bu süreçte iktidar konseyini en az üç yıl boyunca dönüşümlü olarak kontrol etmekte karar kıldı.


Müzakerelerin son turu bu hafta başlarında başkent Hartum’da gerçekleşti ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Afrika Birliği’nin pan-Afrika Parlamentosu üyeleri yoğun bir şekilde ara buluculuk yaptı. Afrika Birliği’nden (AU) yapılan açıklamada, tarafların bağımsız bir teknokratik hükümet kurma ve son haftalarda ülkede yaşanan şiddet olaylarını araştırma sözü verdiği bildirildi.


Ordunun Nisan ayında Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’i devirmesinden bu yana kargaşa içinde olan Sudan’da anlaşma haberiyle sokaklarda kutlamalar yapılmaya başlandı.



Hangi kararlar alındı


AU ara bulucusu Mohamed Hassan Lebatt gazetecilere verdiği demeçte, "İki taraf, üç yıl veya biraz daha uzun bir süre boyunca dönüşümlü olarak bir askeri ve sivil egemen bir konsey kurma konusunda anlaştılar" açıklamasında bulundu. Bu geçiş dönemi sona erdiğinde seçimler yapılacak. Lebatt, "Her iki taraf da ülkenin son haftalarda yaşadığı tüm üzücü şiddet olaylarına ilişkin ayrıntılı, şeffaf, ulusal ve bağımsız bir soruşturma yürütmeyi kabul etti" dedi.


Taraflar ayrıca bir yasama meclisinin kurulmasını ertelemeyi kabul etti.


Muhalefetteki Özgürlük ve Değişim Kuvvetlerinin (FFC) lideri Omar El-Degair, "Bunun yeni bir dönemin başlangıcı olmasını umuyoruz" dedi.


Geçici Askeri Konsey (TMK) Genel Başkan Yardımcısı Gen Mohamed Hamdan Dagalo ise "Bu anlaşma kapsamlı olacak ve kimseyi dışlamayacak. Afrikalı ve Etiyopyalı ara buluculara çabaları ve sabırları için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.


Üç yıllık geçiş anlaşmasının açıklanmasından sadece birkaç gün önce, iktidardaki askeri konseyin sivil yönetime geçmesi talebiyle büyük kalabalıklar sokaklara dökülmüştü. Devlet medyasında çıkan haberlere göre, çıkan olaylarda 7 kişi öldürülmüş ve ardından çıkan çatışmalarda 181 kişi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:23
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