Sudan'da 4 ayda 500 çocuk açlıktan öldü!

Sudan'da çatışmaların başladığı nisan ayından bu yana yaklaşık 500 çocuğun açlıktan öldüğü bildirildi. Onlar arasında başkent Hartum'da bir yetimhanede hayatını kaybeden iki düzine bebek de bulunuyor.

Save the Children, Sudan'daki 57 beslenme merkezini kapatmasından bu yana en az 31 bin çocuğun yetersiz beslenme ve ilgili hastalıklar için tedaviye erişemediğini kaydetti.

İngiltere merkezli yardım kuruluşunun Sudan direktörü Arif Nur, "Bu kadar çok sayıda çocuğun açlıktan öldüğünü göreceğimizi hiç düşünmedik, ancak Sudan'daki gerçek artık bu" dedi.

Açıklanan rakamlara göre, mayıs ve temmuz ayları arasında güneydeki While Nile eyaletinde çoğu 5 yaşın altında en az 316 çocuk yetersiz beslenme ya da buna bağlı hastalıklardan öldü.

Geçtiğimiz sekiz ay içinde 2 bin 400'den fazla çocuğun da yetersiz beslenmenin en ölümcül biçimi olan şiddetli akut yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere başvurduğu belirtildi.

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Doğudaki Kadif vilayetinde, nisan ve temmuz ayları arasında hükümet tarafından işletilen Çocuk Hastanesinde en az 132 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

En az 4 bin kişi öldü

Birleşmiş Milletler insan hakları ofisine göre Sudan'daki şiddet olaylarında en az 4 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Ancak sahadaki aktivistler ve doktorlar ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

BM göç ajansına göre 4,4 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Save the Children ayrıca Sudan genelinde halen işlettiği 108 tesiste yetersiz beslenme tedavisi için özel gıda malzemelerinin kritik derecede azaldığı uyarısında bulundu.

BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırılması (IPC), Sudan'daki çatışma ve ekonomik gerilemenin 46 milyonu aşkın ülke nüfusunun yüzde 42'sinden fazlasını yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğine sürüklediğine dikkat çekti.

Sudan, 15 Nisan'da ordu ve paramiliter bir grup arasında çıkan çatışmalar sonrası kentlerde insanlar susuz ve elektriksiz yaşıyor. Ülkenin sağlık sisteminin neredeyse çöktüğü belirtiliyor.