Sudan yönetimi ile BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü, silahlı gruplarla müzakereleri görüştü

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi ile Darfur bölgesinde görev yapan Birleşmiş Milletler (BM)-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID), silahlı gruplarla nihai barış müzakereleri ve anlaşmaya yanaşmayan gruplara ilişkin konuları görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Konsey Üyesi Şemseddin Kebbaşi ile UNAMID Darfur Özel Temsilcisi Jeremiah Nyamane Kingsley Mamabolo, başkent Hartum’da bir araya geldi.

Görüşmede, hükümetle silahlı hareketler arasındaki barış görüşmelerine ilişkin son durum ve Abdulvahid Muhammed Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi’nin barış sürecine katılımı ele alındı.



Mamabolo, görüşmede, Sudan hükümeti ve silahlı gruplar arasındaki müzakere süreci ve karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında bilgi sahibi olduğunu, Nur'un lideri olduğu grup başta olmak üzere, anlaşmaya yanaşmayan silahlı hareketlerin bir an önce müzakerelere katılımının sağlanmasının gerekliliğini ifade etti.

UNAMID'den 24 Haziran'da yapılan açıklamada, Sudan Kurtuluş Hareketinin bölünen iki grubu arasındaki çatışmalar nedeniyle Darfur'un orta kesimindeki 5 köyden binlerce kişinin evlerini terk ettiği bildirilmişti.

Çeşitli ülkelerden 20 bin askeri barındıran UNAMID, 2007 yılından bu yana Darfur'da barış ve istikrarın sağlanması amacıyla görev yapıyor.