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Aktüel Sudan ve Etiyopya sığınmacılar ve sınır güvenliğini görüştü
Aktüel

Sudan ve Etiyopya sığınmacılar ve sınır güvenliğini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-01 21:09:52 -
Sudan ve Etiyopya sığınmacılar ve sınır güvenliğini görüştü

HARTUM (AA) - Sudan ile Etiyopya, sınırlar ve sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşünü görüşmek için ortak güvenlik toplantısı yaptı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya göre, Sudan’ın Mavi Nil eyaleti ile Etiyopya’nın Benishangul-Gumuz eyaleti yetkilileri ortak güvenlik konularını görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Benishangul-Gumuz bölgesinde yapılan toplantıda, sınır hattı güvenliği, ikili ilişkiler, Etiyopyalı mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönüşü için yapılacak düzenlemeler ele alındı.

Taraflar, bölge barışı, güvenlik ve istikrarı için sınır hattının sürekli kontrolünün önemine vurgu yaptı.

TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Etiyopya, cumartesi günü, TPLF güçlerinin elinde bulunan eyaletin başkenti Mekelle şehrinin, ordu birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıklamış, elebaşlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Bazı isyancı liderlerin dağlık bölgelere kaçtığı, diğerlerinin ise Sudan ve Güney Sudan sınırına geçtiği bildiriliyor.

Sudanlı yetkililer, isyancıların Sudan'da saklanmasını önlemek için Addis Ababa ile iş birliği yapma sözü vermişti.

Etiyopya ordusunun 4 Kasım'da başlattığı operasyonların ardından binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtiliyor.


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