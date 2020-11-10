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Aktüel Sudan Sağlık Bakanı Abdurrahim koronavirüse yakalandı
Aktüel

Sudan Sağlık Bakanı Abdurrahim koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:40:04 -
Sudan Sağlık Bakanı Abdurrahim koronavirüse yakalandı

HARTUM (AA) - Sudan Sağlık Bakanı Usame Ahmed Abdurrahim, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Abdurrahim ile üst düzey 2 Bakanlık yetkilisinin salgın belirtileri göstermesi üzerine yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Abdurrahim ve Bakanlık yetkililerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinada tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Sudan’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Nisan'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirilmiş, 8 Temmuz'da ise kademeli olarak normalleşme başlamıştı. 

Sudan’da şu ana kadar 14 bin 155 vaka tespit edilirken 1116 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 492 kişi de iyileşti.



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