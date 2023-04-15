Sudan ordusu: HDK, devlet ve milli güvenlik için isyancı güce dönüştü

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "HDK, Spor kenti çevresinde ve diğer noktalarda güçlerimize yönelik saldırı girişiminde bulunmuş ve HDK'nin ihanet hareketine silahlı kuvvetlerimiz karşılık veriyor." ifadesi kullanıldı.

Ordu, HDK'yi "isyancı güç" ilan etti

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"HDK, devlet ve milli güvenlik için isyancı güce dönüştü. Şu anda silahlı kuvvetler ile isyancı Hızlı Destek Güçleri arasında stratejik noktalarda çatışmalar yaşanıyor. HDK, isyankar davranışlarını örtbas etmek için onlara saldırdığına dair yalanlar yayıyor."

HDK: Vatandaşlar yanımızda dursun

HDK'den yapılan açıklamada ise "Güçlerimize eş zamanlı düzenlenen saldırıların adından kendimizi müdafaa ediyoruz.

Kazanımları korumak için vatandaşları yanımızda durmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Hızlı Destek Kuvvetleri, Meravi Havaalanı ve Askeri Hava Üssü ile Hartum Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdiğini öne sürdü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkent Hartum'da havalimanı çevresi ile Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığının da içinde yer aldığı ordu genel karargahı çevresinde yoğun çatışmalar devam ediyor.

Hartum Uluslararası Havalimanı ile ordu genel karargahı çevresinde yoğun duman yükseliyor. Havalimanında hava trafiği durdurulurken başkenti diğer kentlere bağlayan köprülerin tamamı ulaşıma kapatıldı.

Görgü tanıkları, Hızlı Destek Kuvvetlerinden bir grubun devlet televizyonunun çevresini kuşattığını bildirdi.

Ordu, yaptığı son açıklamada HDK'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ordu karargahını ele geçirdiği iddialarını yalanladı.

HDK, eski rejim döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Sudan ordusu, "paralel ordu" gibi hareket eden HDK'nin kendisine bağlanmasını istiyor, HDK ise bunun ancak sivil yönetime geçilmesinin ardından mümkün olabileceğini belirtiyor.