Sudan, Hedasi Barajı ile ilgili Afrika Birliği'ne taslak anlaşma teslim etti

HARTUM (AA) - Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Hedasi Barajı ile ilgili nihai raporuna ek olarak "dengeli ve adil" bir anlaşma taslağının da Afrika Birliği'ne gönderildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sudan, Hedasi Barajı görüşmelerinin seyriyle ilgili nihai raporunu Afrika Birliği dönem başkanı Güney Afrika'ya teslim etti." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Sudan’ın sunduğu raporun ihtilaflı konularda sınırlı ilerleme kaydedilmesini sağlayan ve askıdaki meselelere çözüm önerileri getiren değerlendirmeleri içerdiği belirtildi.



Bakanlık, Sudan’ın görüşmelerle ilgili nihai raporuna ek olarak üç ülke arasında "kapsamlı ve kabul edilebilir bir anlaşmanın temelini oluşturabilecek dengeli ve adil bir anlaşma" taslağının da Afrika Birliğine sunulduğunu kaydetti.



Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği, bu ülke ile Mısır ve Sudan arasında siyasi krize neden olan Hedasi Barajı'nın dolumu, işletilmesiyle ilgili Afrika Birliği'nin girişimiyle 3-13 Temmuz tarihlerinde yapılan üçlü müzakerelerde anlaşma sağlanamamıştı.



Etiyopya, ilerlemeler olmasınına rağmen anlaşılamadığını ancak görüşmelerin devam etmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, Sudan'daki Ruseyris Barajı'na bırakılacak su miktarı, Hedasi Barajı'nın işletilmesi ve kuraklık dönemlerinde nasıl doldurulacağıyla ilgili konularda anlaşmazlıkların sürdüğünü ifade etmişti.

Mısır Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 3 ülkeden teknik ve hukuki komitelerin toplantılarının ardından su kaynakları bakanlarının toplandığına değinilerek, Hedasi Barajı görüşmelerinin sona erdiği ancak barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla ilgili anlaşmazlıkların sürdüğü kaydedilmişti.

- Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasındaki görüşmeler, Afrika Birliğinin girişimiyle 3 Temmuz'da video konferans yöntemiyle yeniden başlamıştı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Etiyopya, anlaşmada olmasa da yağmur döneminin başlaması nedeniyle bu ay barajı doldurmaya başlamak istiyor.

