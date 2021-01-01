  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sudan, Etiyopya sınırındaki tüm topraklarının kontrolünü sağladığını açıkladı
Aktüel

Sudan, Etiyopya sınırındaki tüm topraklarının kontrolünü sağladığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 01:46:55 -
Sudan, Etiyopya sınırındaki tüm topraklarının kontrolünü sağladığını açıkladı

HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, ülkesinin Etiyopya sınırındaki tüm topraklarının kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Kameruddin, başkent Hartum’da düzenlediği basın toplantısında, "Sudan ordusu, Etiyopya ile sınır olan topraklarının tamamının kontrolünü ele geçirdi." dedi.

Kameruddin, "Etiyopya'dan iki ülke sınırlarını tanımadığına dair şu ana kadar resmi bir şey almadık." diye konuştu.

Sudan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Halid Abidin eş-Şami, salı günü AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuda 20 yıl önce kaybettikleri topraklarını tamamen kontrol altına aldıklarını söylemişti.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti de aynı gün yaptığı açıklamada, "Sudan, Etiyopya topraklarına doğru genişlemeyi bırakmazsa Etiyopya karşı saldırı başlatmak zorunda kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Sudan ordusundan 19 Aralık’ta yapılan açıklamada, Faşka bölgesinde Etiyopyalı milislerce işgal edilen toprakların geri alınması için bölgeye büyük bir askeri güç gönderildiği belirtilmişti.

Etiyopyalı yetkililer, Sudan güvenlik güçlerinin operasyonlarını "sınır ihlali" olarak değerlendiriyor.

Sudan hükümeti de Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran, Türkiye ve Azerbaycan sınırında harekete geçiyor
Dünya

İran, Türkiye ve Azerbaycan sınırında harekete geçiyor

Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'a alttan alta destek verdiği öne sürülen İran'ın Türkiye ve Azerbaycan sınırında askeri tatbikat yapacağ..
300 senelik sorunda sıcak gelişme! Duyurdular: Ön anlaşma sağlandı
Dünya

300 senelik sorunda sıcak gelişme! Duyurdular: Ön anlaşma sağlandı

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Brexit'in 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesine saatler kala İngiltere ile Cebelitarık konusunda ön ..
BM'den Libya teklifi: Silahsız olsunlar
Dünya

BM'den Libya teklifi: Silahsız olsunlar

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da ateşkesin denetlenmesi için uluslararası gözlemciler konuşlandırılmasını teklif etti. ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay