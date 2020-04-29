Sudan Darfur'a yeni BM misyonu istemiyor

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hartum hükümeti, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde, yeni bir Birleşmiş Milletler (BM) misyonu getirilmesini değil, BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü'nün (UNAMID) yapısının değiştirilmesini istemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sudan’ın UNAMID ile ilişkisini yeniden şekillendirme talebinin en ufak bir taviz ve tolerans içermediği kaydedilen açıklamada, "dış desteğin zorunlu ihtiyaçlar ve ulusal değerlerden vazgeçmek anlamına gelmediği" belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) cuma günü yapılan açıklamada ise Kovid-19 salgını nedeniyle meydana gelen olağanüstü durumların, Sudan'daki barış süreci ve BM misyonlarının geri çekilmesini etkilediği vurgulanarak, "Hedefimiz, BM'nin Sudan halkını daha iyi desteklemesine yardımcı olabilecek gelecekteki bir BM misyonuna yumuşak bir geçiş sağlamak." denilmişti.

Hükümetten daha önce yapılan açıklamada da Darfur'da, BM Şartı'nın askeri güç kullanımına izin veren 7. bölümü kapsamında bir misyon kurulması, polis ya da askeri unsurların konuşlandırılmasının geçici hükümet tarafından kabul edilemez olduğu bildirilmişti.

UNAMID'in Sudan'daki süreci

Darfur bölgesinde, "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketleri 2003 yılından bu yana hükümete karşı silahlı mücadele veriyor.

Çeşitli ülkelerden binlerce asker, güvenlik güçleri ve görevlileri bünyesinde barındıran UNAMID, 2008'den bu yana Darfur'da görev yapıyor.

UNAMID, BMGK’nın Haziran 2017’deki kademeli asker azaltma kararı öncesinde 20 bin kişilik güvenlik gücü ve personeliyle Afrika’daki en büyük ikinci barış koruma misyonuydu.

Darfur'daki UNAMID güçlerinin 1,4 milyar dolarlık yıllık bütçesinde kısıntıya gitme kararı BM Güvenlik Konseyi tarafından haziran 2017'de alınmıştı.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan ve hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasında yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Sudan geçici hükümeti ile Darfur’daki silahlı hareketler, Güney Sudan’ın arabuluculuğunda yürütülen barış müzakerelerinde önemli aşamalar kaydetti.





























