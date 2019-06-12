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Sudan cuntasının tecavüz skandalı

Darbe karşıtı gösterilere kurşun sıkıp, 113 kişiyi öldüren Sudan’daki darbeci askerlerin eylem yapan sivillerden en az 70’ine sokaklarda tecavüz ettiği ortaya çıktı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:05
Sudan cuntasının tecavüz skandalı

 Yakup Sarıçiçek 

Mısır firavunu Sisi’den akıl alıp, darbe karşıtı gösterilere ağır silahlarla müdahale eden Sudan’daki darbeciler, dün halka kurşun sıktığını itiraf ederken, başka bir skandal patlak verdi.

Başkent Hartum’da devam eden protestolara yönelik geçen hafta gerçekleştirilen saldırıda, 70’den fazla kişinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Sudan Doktorlar Komitesi verilere göre, başkent Hartum’daki hastanelerde 70’ten fazla tecavüz vakası tespit edildi. Tecavüzlerin saldırı sırasında veya hemen sonrasında sokaklarda gerçekleştiği belirtildi.

Royal Care hastanesinden bir doktor; beşi kadın üçü erkek olmak üzere sekiz tecavüz mağdurunu tedavi ettiğini söyledi. Hartum’un güneyindeki bir diğer hastanede görev yapan sağlık görevlisi de iki kişinin tecavüz şikâyetiyle geldiğini, bunlardan birinin dört Hızlı Destek Güçleri (RSF) askerinin saldırısına uğradığını aktardı. Sosyal medyada da pek kişi benzer vakalara tanıklık ettiğini ifade etti. Tecavüz mağdurlarının korku ya da güvensizlik sebebiyle tıbbi yardım alamadığı da kaydedildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:05
  1. Mısır firavunu Sisi
  2. Sudan
  3. Sudan Doktorlar Komitesi
  4. Tecavüzler
  5. tecavüz vakası
  6. Royal Care hastanesi
  7. Hızlı Destek Güçleri (RSF)

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