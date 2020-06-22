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Aktüel

Sudan 5 ülkedeki 2 bine yakın vatandaşını tahliye etti

Yeniakit Publisher
2020-06-22 15:00:17 -
Sudan 5 ülkedeki 2 bine yakın vatandaşını tahliye etti

HARTUM (AA) - Sudan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından gelemeyen 2 bine yakın vatandaşının hava ve kara yoluyla tahliyelerini gerçekleştirdi.

Sudan Sivil Havacılık Kurumu Müdürü İbrahim Adlan, resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, Sudan ve uluslararası hava yollarının düzenlediği 11 seferle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar ve Amman'dan 1500 kişinin ülkeye getirildiğini belirtti.

Suudi Arabistan hükümetiyle mutabakata varılmasının ardından mahsur kalan 2 bin 50 umreci için hava köprüsü kuracaklarını aktaran Adlan, Hindistan ve İngiltere'deki vatandaşlarını getirmek için de görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, Erkın kara hudut kapısı üzerinden 10 otobüsle 450 Sudanlının da Mısır'dan ülkeye giriş yaptığını ifade etti.

Ülkede şu ana kadar 8 bin 580 Kovid-19 vakası tespit edildi, 521 kişi hayatını kaybetti.

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