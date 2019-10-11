Suda kestane nasıl haşlanır? Evde kestane yapımı
Kestaneyi kavruk yerine yumuşak tüketmek isteyenler haşlama yöntemini seçebilir. Peki kestane suda nasıl haşlanır? İşte kestane haşlamanın yöntemi11 Ekim 2019 Cuma 18:03
Kestaneyi kavruk yerine yumuşak tüketmek isteyenler haşlama yöntemini seçebilir. Peki kestane suda nasıl haşlanır? İşte kestane haşlamanın yöntemi
Önce bıçak yardımıyla kestanelerin üzerine çizikler atın. Çizikler attığınız kestaneleri suyun içine atın ve oda sıcaklığında birkaç saat dinlendirin.
Vaktiniz sınırlıysa suyu ilave edin, üzerine 2 adet kesme şeker ekleyin.
Orta ateşte kestanelerin dış kabukları soyulacak kıvama gelene kadar yaklaşık 20-30 dakika kadar haşlayın.
Suyun içinde tam olarak haşlandıklarını düşündüğünüz anda kestaneleri süzdürün.
Fazla sularını süzdükten sonra oda sıcaklığında birkaç dakika dinlendirdikten sonra tüketin.
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