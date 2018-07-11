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Suda boğulan arkadaşının ağabeyine acı telefon! 'Kurban olayım buraya gelin'

Adana'da serinlemek için girdği sulama kanalında kaybolan 19 yaşındaki Hüseyin Bülgen'in arkadaşı Faruk Erdoğan (28) gencin ailesine acı haberi verirken yürekleri dağladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:00
Suda boğulan arkadaşının ağabeyine acı telefon! 'Kurban olayım buraya gelin'

Olay, Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcı Faruk Erdoğan, arkadaşı Hüseyin Bülgen ile birlikte kamyonete yükledikleri salatalıkları yıkamak için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarına gitti. Sıcak havada bunalan Bülgen, serinlemek için sulama kanalına girdi.

Arkadaşı Erdoğan ise "Su akıntılı, yüzme bilmiyorsan suya girme" diyerek genci uyardı. Yüzme bildiğini söyleyen Hüseyin Bülgen, kanala girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşının zor durumda olduğunu gören Faruk Erdoğan, kamyonettin arkasındaki hortumu tutması için Bülgen'e attı. Hüseyin Bülgen hortumu yakalayamayınca, Erdoğan arkadaşını kurtarmak için suya atladı. Faruk Erdoğan'ın tüm çabalarına rağmen Bülgen suda kayboldu.

TELEFONLA AİLEYİ ARADI

Bu sırada, kamyonette bulunan Erdoğan'ın yeğeni Kadir (9), bağırarak yardım istedi. Yardım çağrısıyla tarlada çalışan vatandaşlar, kanal kenarına koştu ve polisi aradı. Bölgeye gelerek inceleme yapan polis, Faruk Erdoğan'ı yarı çıplak halde kanal kenarında buldu. Tüm çabalarına rağmen Hüseyin Bülgen'i kurtamadığını söyleyen Erdoğan, "Yüzme biliyorum, dedi. Kurtarmak istedim ama başaramadım. Beni de suyun dibine çekti, az kalsın ben de boğuluyordum" dedi. Yere oturup gözyaşı döken Erdoğan, daha sonra arkadaşının ailesini arayarak, "Ağabey, kurban olayım buraya gelin. Hüseyin suda kayboldu" deyip gözyaşı döktü.

Olay yerine gelen sualtı ekipleri Bülgen'i bulmak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:00
  1. Adana
  2. boğulma vakaları

YORUM YAZ

  • hilmikurthilmikurt23 sa önce
    limon CAN ! dolarla mı doğdun ? gel sana dolar veriyim de sus ! Dolar 10 lira bile olsa ERDOĞANI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEGİZ. SEN KUDURMAYA DEVAM ET. Ağzındaki köpükleri bi sil istersen kuduz aşısı yaptıralım mı sana ? . Bi bitmediniz ! Sen saman da yiyorsundur şimdi.Saman ithal ettik ya. Artık saman yemeyi bırakmalısın bence ! Çok yediğiniz için yetmiyor bak ithal ediyoruz. KAPAT ÇENENİ ! Soda iç.. hazımsızlığa iyi gelir.
  • kocareiskocareis1 gün önce
    leman canmalı bu habere bu yorumu mu yazdın. şimdi ağır kü für edicem yayınlanmayacak.
  • Temel ÇELİKTemel ÇELİK22 sa önce
    Sayın Leman yorumuna bir şey söylemiyorum .Kabul etmesemde saygı duyuyorum.Ama bu haberin altında olmadı kuzum.
  • hocahoca1 gün önce
    millet can derdinde sen dolar dersindesin. azıcık vicdan yok mu sende. ayıp ya hu.. Allah ailesine sabır versin inşallah.
  • Leman CanLeman Can1 gün önce
    Dolar 4800gördü dolar. Haydi gözünüz aydın Yarında 5.000görecek. Dolarıınızı bozdurun diyenler Arazi oldu. Ne kadar dolarınızvarsa Getirin Ben 5.000alacam Söz.
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