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Sucuoğlu ve Bayram’dan Akit’e nezaket ziyareti

Güzel Vefalı Kadim Dostlar Grubu genel koordinatörü Yakup Sucuoğlu ve Cemalettin Bayram, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’na bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:11
Sucuoğlu ve Bayram’dan Akit’e nezaket ziyareti

SEBAHATTİN AYAN/ İSTANBUL

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binası dün iki önemli konuk ağırladı. Güzel Vefalı Kadim Dostlar Grubu Genel Koordinatörü Yakup Sucuoğlu ile Cemalettin Bayram, İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’na bir nezaket ziyaretinde bulundular. Oldukça hoş bir ortamda geçen ziyarette, eski günler yâd edildi ve güncel konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Sucuoğlu, Karahasanoğlu ile dostluklarının çok eskilere dayandığını belirterek, samimi ev sahipliği için teşekkür etti. Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her iki isme de teşekkürlerini sundu.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 12:11
  1. Akit Medya Grubu
  2. Küçükçekmece
  3. Güzel Vefalı Kadim Dostlar Grubu Genel Koordinatörü Yakup Sucuoğlu
  4. Cemalettin Bayram
  5. İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu

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