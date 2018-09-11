THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Sucukları iç çamaşırına gizleyen hırsız yakalandı

Antalya’da bir zincir market şubesinden iç çamaşırının içine koyduğu iki kangal sucukla çıkmaya çalışan şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı.

11 Eylül 2018 Salı 17:58
Sucukları iç çamaşırına gizleyen hırsız yakalandı

Olay öğle saatlerinde Antalya Konyaaltı ilçesinde bir AVM’nin içindeki zincir market şubesinde meydana geldi. AVM’de görevli Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri market bölümünde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi takibe aldı. Elinde market arabasıyla müşteri gibi dolaşan şüpheli kasaya yöneldiği esnada eline aldığı iki kangal sucuğu iç çamaşırının içine koydu. Bu durumu fark eden ekipler, şüpheliyi çaldığı sucuklarla kasalardan geçmek üzereyken suçüstü yakaladı. Aranan şüphelinin üzerinden 2 adet kangal sucu çıktı. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunan ve gözaltına alınan A.Ü.’nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan hırsızlık olayı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Elinde market arabasıyla reyonlar arasında bir süre dolaşan şüphelinin, dönüşte fark ettirmeden iki sucuğu iç çamaşırının içine koyduğu görüldü. Bu sırada kasa önünde müşteri gibi davranan polisler, telefonla ilgilenerek kasaların önünden geçen şüpheliyi durdurdu.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 17:58
  1. Konya
  2. Antalya
  3. hırsızlık
  4. hırsız yakalandı
  5. çaldıklarını iç çamaşırına gizledi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşinizle doğru iletişim kurmak için yapmanız gerekenler
    1. Eşinizle doğru iletişim kurmak için..
    2. Buğday çimi oldukça faydalı
    3. Sararan yastıklarınızı böyle temizleyin
    4. Kafa mantarı ihmale gelmez!
    5. Uyku kaçırmak için yöntemler
    6. Tek derdimiz boyum uzasınise...
    7. Gözler bu toplantıda! Türkiye'den..
    8. Hünnap meyvesinin bilinmeyen faydaları
    9. Kajunun faydaları nelerdir?
    10. Gömlekteki küf lekelerinden böyle..
    11. Fırında bamya pilaki tarifi
    12. Koltuktan süt lekesi nasıl çıkar?
    13. Kabuğunu asla atma!
    14. Bunlardan ne köy olur, ne kasaba!..
    15. Buğday salatası tarifi
    16. İmzayı attı! Pierre Webo geri döndü
    17. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan..
    18. Dedesi Osmanlı vatandaşıydı.....
    19. Anlaşma imzalandı! Türkiye Sudan'dan..
    20. Beyin kanseri tedavisinde sevindiren..
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!