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Gündem Suç örgütüne yönelik operasyon! 21 şüpheli gözaltına alındı
Gündem

Suç örgütüne yönelik operasyon! 21 şüpheli gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 12:29:00 -
Suç örgütüne yönelik operasyon! 21 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de, suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, silahla tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, suç ve suçluyu övme" suçlarını işlediği tespit edilen 43 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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