Suç örgütüne şafak baskını... 12 ilde operasyon
Adana merkezli 12 ilde olmak üzere 146 şüpheli hakkında yasadışı bahis oynatma suçundan gözaltı kararı verildi.19 Şubat 2019 Salı 07:35
Emniyet güçleri sabah saatlerinde suç örgütüne yönelik olarak düğmeye bastı
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Konya, Aydın, Mersin ve Adıyaman illerinde yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
Özel hareket timleri söz konusu şahısların evlerine koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Evler didik aranırken şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital malzemeler el konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
YORUM YAZ