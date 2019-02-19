Suç örgütüne şafak baskını... 12 ilde operasyon Adana merkezli 12 ilde olmak üzere 146 şüpheli hakkında yasadışı bahis oynatma suçundan gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçleri sabah saatlerinde suç örgütüne yönelik olarak düğmeye bastı Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Konya, Aydın, Mersin ve Adıyaman illerinde yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.



Özel hareket timleri söz konusu şahısların evlerine koçbaşlarıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Evler didik aranırken şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital malzemeler el konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.