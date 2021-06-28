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Gündem Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın malları satışa çıkarıldı!
Gündem

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın malları satışa çıkarıldı!

Adnan Oktar suç örgütüne ait mallar satışa çıkarıldı. TMSF'den yapılan açıklamada, eşyaları almak isteyenlerin teklifleri 7 Temmuz'a kadar kabul edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 15:26:00 -
Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın malları satışa çıkarıldı!

Adnan Oktar organize suç örgütüne bağlı şirketlerdeki eşyalar satışa sunuldu.

Eşyalar, örgütün şirketlerine kayyum olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 8 Temmuz’da ihaleye çıkarılarak satılacak.

TMSF'den yapılan açıklamada, örgüte ait mallarının satışı topluca gerçekleştirilecek.

Satılığa çıkarılan eşyaların listesi

Listesi paylaşılan mallar arasında takım elbise, ceket, gömlek, antika telefon, vazo/sürahi, kravat, pantolon, ayakkabı, piknik çantası gibi eşyalar yer alıyor.

Ürünleri satın almak isteyenler, tekliflerini 7 Temmuz'da mesai saati bitimine kadar TMSF'nin İstanbul bürosuna bildirebilecek.

Adnan Oktar davasından çıkan kararlar

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda geçen ocak ayında yapılan duruşmada örgüt elebaşı Adnan Oktar ve üyelerine ağır cezalar verildi.

Oktar'a, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", 7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", 27 kez "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Verilen cezalar

Sanıklardan Tarkan Yavaş, "örgüt yöneticisi olmak", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel istismar", "gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmak" ve "resmi belge düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak" suçlarından toplamda 211 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan Oktar Babuna'nın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Sanık Halil Hilmi Müftüoğlu'na "örgüt kurmak ve yönetmek", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel istismar" suçlarından 177 yıl hapse çarptırılmasına karar veren mahkeme, aynı suçlardan Bora Yıldız'ın 303 yıl 9 ay, sanık İbrahim Tuncer'in de "örgüt kurmak ve yönetmek" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 57 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanık Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Merve Büyükbayrak, Aylin Atmaca, Alev Babuna ve Ulviye Didem Ürer'e "örgüt yöneticiliği" suçundan ayrı ayrı 9 yıl hapis cezası verilmesini karara bağladı.

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Yorumlar

Tr.

Adnan Oktar nerede çalışmışki; bu mülkleri kazanmış? 
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ata

oohhh.. maşallah tmsf...
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