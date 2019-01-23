Suç makinesi Gaziantep'te yakalandı! Hırsızlık, yağma, ruhsatsız silah satın alma ve bulundurma gibi toplamda 21 suçtan aranan şahıs emniyet ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Gaziantep’te 21 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı. Üzerinden silah ve fişek çıktı Hırsızlık, yağma, ruhsatsız silah satın alma ve bulundurma, adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme gibi 21 ayrı suçtan aran M.A, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, Göllüce Mahallesi’nde yaptıkları takip sonucu şahsı yakaladı. Ekipler şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet dolu fişek ele geçirdi. M.A yasal işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.