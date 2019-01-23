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Suç makinesi Gaziantep'te yakalandı!

Hırsızlık, yağma, ruhsatsız silah satın alma ve bulundurma gibi toplamda 21 suçtan aranan şahıs emniyet ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:43
Suç makinesi Gaziantep'te yakalandı!

Gaziantep’te 21 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Üzerinden silah ve fişek çıktı

Hırsızlık, yağma, ruhsatsız silah satın alma ve bulundurma, adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme gibi 21 ayrı suçtan aran M.A, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, Göllüce Mahallesi’nde yaptıkları takip sonucu şahsı yakaladı. Ekipler şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 7 adet dolu fişek ele geçirdi.

M.A yasal işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:43
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  5. adam öldürmeye teşebbüs
  6. mala zarar verme
  7. M.A
  8. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği
  9. Göllüce Mahallesi

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