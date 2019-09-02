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Suç makinesi akıl hastası genç, adliyeye gülerek geldi

Zonguldak’ta akıl hastası olan ve fiil ehliyeti bulunmayan, 2006 yılından bu yana 244 hırsızlık olayına karışan kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:08
Suç makinesi akıl hastası genç, adliyeye gülerek geldi

Zonguldak’ta akıl hastası olan ve fiil ehliyeti bulunmayan, 2006 yılından bu yana 244 hırsızlık olayına karışan kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Zanlı Eşref B. adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Niye hırsızlık yaptın" sorusuna gülerek "Söylemem" cevabını verdi.


Zonguldak’ta 13 yılda 244 suç olayına karışan Eşref B., son vukuatında yakayı ele verdi. 13 yılda birçok suça karışan ve fiil ehliyeti bulunmayan şahsın, son suçunda bir miktar para ve bisiklet çaldığı tespit edildi. Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin açık bulunan camından içeri giren Eşref B. (30) yazar kasa içerisindeki bin 670 TL parayı çalarak ortadan kayboldu. Aynı kişi geçtiğimiz pazar günü Bahçelievler Mahallesi’nde B.Ç.’ye (35) ait bisikleti evinin önünden çaldı.


Polisin izini sürdüğü şüpheli çalmış olduğu bisiklet ile birlikte Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemede şüpheli Eşref B.’nin akıl hastası olduğu ve fiil ehliyetinin bulunmadığı, 2006 ile 2012 yılları arasında 106 adet hırsızlık olayına karıştığı ve daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi görerek 2018 yılında taburcu olduğu; 2018 yılı Kasım ayından bu yana ise 32 adet olmak üzere toplam 138 adet hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan Eşref B., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Geçen Şubat ayında Yeşil Mahalle’de bulunan bir markete girmeye çalışan Eşref B., dükkanın önünde bulunan içecek dolabı ve dükkanın camını kırarak içeri girmeye çalıştı. İçeriye giremeyince dükkanın önünde bulunan son kullanma tarihi geçmiş ürünleri çalarak Tepebaşı Mahallesi Topbaşı Sokak’ta bulunan başka bir markete götürdü. Burada sürgülü kapıyı açıp içeri giren Eşref B.’nin bir miktar para çaldığı öğrenildi. Öte yandan Eşref B., diğer marketten aldığı ürünleri markete getirerek önüne bıraktı.



Güvenlik kamerasına ‘sus’ yaptı


Geçen Şubat ayında ise girdiği elektrikçi dükkanında güvenlik kamerasına yakalanan Eşref B., elektrikçi dükkanında tezgahın üzerine çıkarak elini ağzına götürüp, ’sus’ işareti yaptı. Yine bir kuaföre girerek radyo çalan zanlının iş yeri sahibine “İş yerinize alarm ve güvenlik sistemi taktırın” dediği öğrenildi. Zanlı işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.


Zanlının son hırsızlık olayının ardından ise sevk edildiği adliyedeki soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:08
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