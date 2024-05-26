  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Suç köpeklerde değil’ diyen hokkabazlar izlesin
Gündem

‘Suç köpeklerde değil’ diyen hokkabazlar izlesin

Yeniakit Publisher
2024-05-26 13:27:00 - 2024-05-26 13:33:47

“Maması” kesilsin istemeyen “mama lobisi” sokak köpekleri terörünün çözülmemesi için, “Suç köpeklerde değil, insanlarda, korkmazsanız bir şey yapmazlar” yalanıyla kamuoyunda algı çalışması yaparken, küçük kıza durduk yere saldıran vahşi köpeğin görüntüleri sanat sepet tayfanın yalanını ortaya koydu.

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’deki başıboş köpek sorunu tam turnusol kağıdı vazifesi gördü; düşünebilen ve düşünemeyen insanları ortaya çıkarmasının yanı sıra, toplum sağlığını gözetenler ve cüzdanını düşünenleri de birbirinden ayırdı.

Zira sokak köpeklerine dokunulmaması gerektiğini savunan “mama lobisi” sosyal medyada akıl ve izandan uzak olan, “Korkmazsanız bir şey yapmazlar, suç köpeklerde değil insanlarda” savıyla algı çalışması yürütüyor.

Söz konusu kesimin yalanını gözler önüne seren, yürekleri dağlayan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Geçmişte, bir sokak köpeğinin, yolda oynayan bir kız çocuğuna nasıl saldırdığını gösteren video kısa sürede viral oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kızın köpeğe hiçbir şey yapmaması, korkup kaçmaması, kendi halinde oynarken köpeğin hızla koşarak küçük kızın üstüne atlaması, “mama lobisinin” yalanını gözler önüne serdi.

“Mama lobisi” ne demek?

Türkiye’de köpek mamaları üzerinden milyarlarca lira para dönüyor. Zira son 5 senede köpek mamalarına çeşitli kurumların 84 milyar lira ödediği ortaya çıktı.

Sosyal medyada binlerce kişiye hitap eden fenomenlerin topladığı milyonlarca lira da göz önüne alınırsa, neredeyse 85 milyar liralık paranın döndüğü ve kâr kapısı olarak görülen sokak köpekleri meselesi adeta sektör haline geldi.

“Mama lobisi” olarak anılan kesim de, işte bu sektörde kendine yer edinen ve sokak köpekleri üzerinden köşeyi dönenleri işaret ediyor. Zira mama lobisi, mamaları kesilmesin diye sokak köpeklerine dokunulmamasını savunuyor, insanların canlarını değil kendi ceplerini düşünüyor.

Ajda Pekkan’dan "sokak köpekleri" çıkışı
Ajda Pekkan’dan “sokak köpekleri” çıkışı

Gündem

Ajda Pekkan’dan “sokak köpekleri” çıkışı

Devlet Bahçeli'den sokak köpekleri açıklaması! Bahçeli'den yanıt" target="_blank">
MHP lideri Devlet Bahçeli'den sokak köpekleri açıklaması! Bahçeli'den yanıt
MHP lideri Devlet Bahçeli'den sokak köpekleri açıklaması! Bahçeli'den yanıt

Aktüel

MHP lideri Devlet Bahçeli'den sokak köpekleri açıklaması! Bahçeli'den yanıt

Mansur Yavaş’tan "sokak köpekleri" çıkışı
Mansur Yavaş’tan “sokak köpekleri” çıkışı

Gündem

Mansur Yavaş’tan “sokak köpekleri” çıkışı

Süleyman Soylu'dan sokak köpeği çıkışı! Ters köşe yaptı..." target="_blank">
Süleyman Soylu'dan sokak köpeği çıkışı! Ters köşe yaptı...
Süleyman Soylu'dan sokak köpeği çıkışı! Ters köşe yaptı...

Gündem

Süleyman Soylu'dan sokak köpeği çıkışı! Ters köşe yaptı...

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

konyali

Peki evlerinde köpek besleyen kişiler baklavami yediriyor köpeklerine??? gercekten saçma haber olmuş... lutfen saygılı adaletli haberler yapın!

Kuzey orhun

Ne nama çetesi sokak hayvanlarına kim mama alıyor. Mamayı sahipli hayvan sahipleri alıyor. ALLAH bu canlılar hakkında kim ne düşünüyorsa 1000 katını kendisine nasip etsin AMINNN.
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23