‘Suç köpeklerde değil’ diyen hokkabazlar izlesin

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Türkiye’deki başıboş köpek sorunu tam turnusol kağıdı vazifesi gördü; düşünebilen ve düşünemeyen insanları ortaya çıkarmasının yanı sıra, toplum sağlığını gözetenler ve cüzdanını düşünenleri de birbirinden ayırdı.

Zira sokak köpeklerine dokunulmaması gerektiğini savunan “mama lobisi” sosyal medyada akıl ve izandan uzak olan, “Korkmazsanız bir şey yapmazlar, suç köpeklerde değil insanlarda” savıyla algı çalışması yürütüyor.

Söz konusu kesimin yalanını gözler önüne seren, yürekleri dağlayan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Geçmişte, bir sokak köpeğinin, yolda oynayan bir kız çocuğuna nasıl saldırdığını gösteren video kısa sürede viral oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kızın köpeğe hiçbir şey yapmaması, korkup kaçmaması, kendi halinde oynarken köpeğin hızla koşarak küçük kızın üstüne atlaması, “mama lobisinin” yalanını gözler önüne serdi.

“Mama lobisi” ne demek?

Türkiye’de köpek mamaları üzerinden milyarlarca lira para dönüyor. Zira son 5 senede köpek mamalarına çeşitli kurumların 84 milyar lira ödediği ortaya çıktı.

Sosyal medyada binlerce kişiye hitap eden fenomenlerin topladığı milyonlarca lira da göz önüne alınırsa, neredeyse 85 milyar liralık paranın döndüğü ve kâr kapısı olarak görülen sokak köpekleri meselesi adeta sektör haline geldi.

“Mama lobisi” olarak anılan kesim de, işte bu sektörde kendine yer edinen ve sokak köpekleri üzerinden köşeyi dönenleri işaret ediyor. Zira mama lobisi, mamaları kesilmesin diye sokak köpeklerine dokunulmamasını savunuyor, insanların canlarını değil kendi ceplerini düşünüyor.

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