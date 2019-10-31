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"Suç kadını kışkırtan kadın derneklerinde"

6284 Sayılı Yasa'nın tehlikelerine dikkat çeken Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, "6284 Sayılı Yasa kadınların, 'bana karışamazsın.' ifadelerini domine etti." dedi ve ekledi: "Asıl suç, kadını kışkırtan kadın derneklerinde."

2019-10-31 21:12:00 -

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr "Kadına, özgürlüğü rüşvet gösterilerek, 'kimse senin özgürlüğüne karışamaz.' diye ona etrafındaki erkek koruma duvarı yıktırılıyor." diyen Sofuoğlu, "Kadın, 'bana karışamazsın.' diyor. Olur mu? Herkes birbirine karışır. Karım olarak sen de bana karışabilirsin. Birbirimize karşılıklı karışabiliriz. Hayat müşterektir. Bu insani bir durum. Karışamadığın kişiden uzaklaşırsın." ifadelerini kullandı.

6284 Sayılı Yasa'nın tehlikelerine de dikkat çeken Prof. Sofuoğlu, şunları söyledi:

"6284 Sayılı Yasa kadınların, 'bana karışamazsın.' ifadelerini domine etti. 'Şiddetle karşı karşıya kaldığınızda polisi, jandarmayı, güvenlik güçlerini arayın.' diyorlar. Hiçbir uyarıda 'büyüklerinize danışın. Sevdiğiniz kişilerden yardım isteyin.' diyen yok. Aman kavga edin der gibi bir durum ortaya çıkıyor."

'Erkek karısının başkaları ile görüşmesine mani olmaz'

"Kadına şiddet tarifi 4 başlıkta ele alınmış. Cinsel, ekonomik, fiziki ve psikolojik şiddet. Psikolojik şiddete birkaç örnek verelim. Bu örnekler hangi ailede olmuyor ki? 'Erkek karısının arkadaşları, komşuları ya da başkaları ile görüşmesine mani olamaz.' Başkaları derken bir sınırlama da yapılmamış.

Mesela bir erkek olarak eşinize 'şu erkekle görüşemezsin.' dediğiniz an karınız telefonu kaldırır. Sizi polise şikayet ederek 6 ay uzaklaştırma almanıza sebep olur."

'Suçlu, kadını kışkırtan kadın dernekleri'

"Kadınlara öğretilen şu: Başınıza küçük bir şey geldiğinde adlileştirin. Geri dönülmez yollara girin. Bakın erkek altı ay uzaklaştırma aldığı eve bir daha dönmez.

Yine bir adli olayda kadın hakime giderek yalvarıyor. '^Ben şikayet ettim ama kocam ceza alırsa evi geçindiremem. Perişan olurum.' diyor. Hakim, 'yapacak bir şey yok.' diyerek karşılık veriyor. Burada asıl suçlu kadın dernekleri. Kadını kışkırttıktan sonra kadının hayatının aynı düzeyde devam edeceğini söyleyip ortada bırakıyorlar."

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Yorumlar

Mikiforov

Küreselcilerin gün geçtikçe insanların etrafındaki çemberi daralttığını ve hedeflerine ulaşmak için bütün değerlerimizi dejenere ettiğini , ahlak, din ,kültür, tabu ,töre vb tüm değerlerimizi çağdışı gösterip modernite kılıfı ile yerlerine sözüm ona alternatifler koydular ve artık özümüzde olan değerleri unutturup, haksızca koydukları alternatif değerleri de yıkmaya başladılar gelecek günler her alanda insanlığı kaosa ve karanlık bir fitne girdabına sokacaklar . Müslümanlar olarak ciddi bir savaş vereceğiz egemen kültür ve onların tahakkümü altındaki ülke veya güçlere karşı (küfür ile) gelmekte olan tehlikeden birçoğumuz bihaberiz. Bir an önce Toparlanabilirsek ağır kayıplara rağmen kazanabiliriz
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Aslan akbey

hiç bir erkek bile isteye adam pardon karısını öldürmez. Kimse cezaevine girmeye meraklı değil. Ömür boyu hapiste kalma pahasına bu cinayeti işliyor. Normalde erkekler de karılarına karşı acıma icgudusu vardir. Ama bu kanunlar kadınlara öyle yüzsüzlük yapma hakları vardiki kadınlar inanılmaz hakaretler ve haksızlıklar yapıyorlar kocalarına karşı. Adam da bakıyor ki devletin mahkemeleri bile sırf erkek cinsiyetinden doğrusu için ona acımıyor aksine vurdukça vuruyor o da gidip karısını vuruyor. Valla devleti suçlayanların haklı olduğunu düşünüyorum artık bende. Kadınları kışkırtan kanunları çıkaranlar suçlu. 
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