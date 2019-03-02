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Şubatta rekortmen kıvırcık salata

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 30,98 ile kıvırcık salata oldu.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:03
Şubatta rekortmen kıvırcık salata

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), bu yılın şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 30,98 ile kıvırcık salata olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Şubat 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 82’sinin perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatı ise değişmedi.

 

- Kıvırcık salata fiyatı arttı, otobüs bileti ucuzladı

 

Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 30,98 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Kıvırcık salatayı, yine gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 25,51 ile maydanoz, sağlık harcamaları grubundan yüzde 24,26 ile ilaçlar, gıda maddeleri grubundan yüzde 18,67 ile salatalık, yüzde 15,79 ile maç giriş bilet ücreti ve yüzde 15,54 ile mandalina izledi.

Aynı dönemde ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirler arası otobüs bileti ücreti yüzde 13,65 gerileme göstererek, fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 13,31 ile kadın elbisesi, yüzde 12,38 ile kadın bluz, yüzde 10,28 ile kadın kazak, yüzde 8,06 ile kadın tayyör ve yüzde 6,98 ile karnabahar şeklinde sıralandı.

Şubat ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım ÜrünleriYüzde Değişim (%)
Kıvırcık salata30,98
Maydanoz25,51
Mandalina15,54
Lahana11,17
Muz10,79
Turp8,62
Pırasa7,75
Balık6,10
Havuç5,36
Karnabahar-6,98
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri 
Salatalık18,67
Sivribiber9,28
İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer ÜrünlerYüzde Değişim (%)
İlaçlar24,26
Maç Giriş Bileti Ücreti15,79
Bisküvi8,94
Meyve suları7,74
Çikolata6,99
Fuel Oil6,99
Jilet6,71
Benzin6,50
Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti-13,65
Elbise-Kadın-13,31
Bluz-Kadın-12,38
Kazak-Kadın-10,28
Tayyör-Kadın-8,06
Ceket-Çocuk-6,67
Gömlek-Çocuk-5,77
Palto-Genç-5,00



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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:03
  1. İstanbul
  2. artan azalan harcama kalemi
  3. İTO

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