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Ekonomi Şubat ayında İstanbul’da en çok onun fiyatı arttı
Ekonomi

Şubat ayında İstanbul’da en çok onun fiyatı arttı

Yeniakit Publisher
2024-03-02 15:04:00 -
Şubat ayında İstanbul’da en çok onun fiyatı arttı

İTO’nun verilerine göre Şubat ayında karnabahar yüzde 36,71 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 133’ünün perakende fiyatı artarken, 9 ürünün fiyatı düştü, 100 ürünün fiyatı ise değişmedi.

ŞUBAT AYINDA İSTANBUL’DA KARNABAHAR FİYATI YÜZDE 36,71 ARTTI

Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 36,71 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan grubundan yüzde 34,24 ile patlıcan, yüzde 25,50 ile salatalık, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 20,97 ile terilen (polyester iplik), gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 18,88 ile sivri biber, yüzde 17,78 ile ayva, yüzde 17,45 ile kıvırcık salata ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 14,29 ile nevresim takımı oldu.

ŞUBAT AYINDA ŞEHİRLERARASI OTOBÜS BİLET ÜCRETİ YÜZDE 15,45 UCUZLADI

Şubat ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 15,45 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 6,09 ile ıspanak, yüzde 1,45 ile salça, yüzde 1 ile yumurta ve yüzde 0,84 ile kesme şeker oldu.
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