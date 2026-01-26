Şubat ayında badem ağaçları çiçek açtı

Soğuk havanın yurdu etkisi altına aldığı günlerde Datça’da ortaya çıkan manzara görenleri şaşırttı. Datça’da ılık geçen Ocak ayıyla birlikte açan badem çiçekleri, ilçede beyaz ve pembe tonların hakim olduğu görüntüler oluşturdu. Özellikle Mesudiye ve Palamutbükü Mahallelerinde yoğun olarak bulunan badem bahçeleri, kısa sürede doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Bahçelerde oluşan renkli görüntüler, Datça’nın kendine özgü iklim yapısını bir kez daha ortaya koydu. Kış mevsimi devam etmesine rağmen çiçek açan badem ağaçları, ilçeye görsel bir canlılık kattı. Beyaz ve pembe tonlara bürünen bahçeler, hem ilçe sakinleri hem de Datça’yı ziyaret edenler için dikkat çekici manzaralar sundu.

Şubat ayında Badem Çiçeği Festivali

12- 15 Şubat’ta düzenlenecek Geleneksel Badem Çiçeği Festivali için geri sayım başladı. 12-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Geleneksel Badem Çiçeği Festivali için hazırlıklar sürüyor. Dört gün sürecek festival kapsamında; doğa yürüyüşleri, konserler, halk oyunları ve dans gösterileri düzenlenecek. Ayrıca festival alanlarında yöresel ürünler ile hediyelik eşya satışları da yapılacak. Doğa, sanat ve eğlencenin bir arada yaşanacağı festivalin, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi Datça’ya çekmesi bekleniyor.

Palamutbükü mevkiinde turizm ve badem üreticiliği yapan Evren Uzun, Datça’da yaşanan erken bahara dikkat çekerek şunları söyledi: "Ülkemizin dört bir yanında kış yaşanırken bizler Datça’da baharı yaşıyoruz. Badem çiçeklerimiz baharın müjdesidir. Her taraf bembeyaz oldu. Şubat ayının 12’sinde başlayıp 4 gün sürecek olan Badem Çiçeği Festivalimiz var. Tüm vatandaşlarımızı badem çiçeklerimizi görmeye ve festivalimize bekliyoruz"