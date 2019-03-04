0553 313 94 23

Şubat ayı enflasyon rakamları

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:- "Önümüzdeki dönem kurda aşırı bir hareket olmazsa enflasyondaki gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz"

04 Mart 2019 Pazartesi 16:00
Şubat ayı enflasyon rakamları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayı enflasyonunun beklentilere uygun gerilediğini, gelecek dönem kurda aşırı bir hareket olmazsa enflasyondaki gerilemenin devam edeceğini düşündüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Yıllık Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) yüzde 29,59'luk mevcut seviyenin hala yüksek olduğu için Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) yukarı çekme etkisinin bulunduğuna işaret eden Zeytinoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Önümüzdeki dönem kurda aşırı bir hareket olmazsa enflasyondaki gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz. ÜFE hızlı düşüşe geçtiği için yıllık enflasyonda yavaş da olsa gerilemenin devam edeceğini bekliyoruz. Gıdada alınan tedbirlere rağmen şubatta gıda enflasyonu yıllık yüzde 29,25 ile yıllık en fazla artış gerçekleşen kalem oldu. Ancak gıdadaki bu artışın da baskılandığını görüyoruz."

Dış ticaret rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, "Şubat ayında ihracat artış hızımız yavaşladı ancak ihracatımız geçen yılın yüzde 3,5 üzerinde gerçekleşti. İthalatta ise şubat ayında da gerilemenin devam ettiğini görüyoruz. İthalatın gerilemesi sonucu dış ticaret açığındaki yüzde 62,2'lik pozitif etkinin cari açığa olumlu yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:00
  1. Enflasyon
  2. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Zonguldak mitingi
    1. AK Parti'nin Zonguldak mitingi
    2. THY- Oman Air kod paylaşımı anlaşması..
    3. Süper Lig 24. hafta maç sonuçları |..
    4. Tasarlayıcısı, ölümlere yol açan..
    5. Elazığspor, Serhat Gülpınar’la anlaştı
    6. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    7. Şahinbey’de Yeniköy Cami ibadete açıldı
    8. TCMB döviz kurları
    9. Gölbaşı ilçesinde Çanakkale Gezici..
    10. Bingöl’de huzur operasyonu: 5 şüpheli..
    11. Türkiye, STEM eğitimi alanında en iyi..
    12. Vergili, “Kararların hepsini..
    13. Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, adli..
    14. Şubat ayı enflasyon rakamları
    15. TFF 3. Lig
    16. Kore gazisi Poyraz, son yolculuğuna..
    17. Çocukları için yürüdüler
    18. Kayseri ve Yozgat’ta 22 hırsızlık..
    19. Bakan Turhan; “Biz beraber olduğumuz..
    20. Kesin aday listesi - TEKİRDAĞ
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk