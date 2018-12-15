THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sualtı sporlarında altyapı ve tesisler başarı getirdi

- TSSF Başkanı Şahin Özen:"Federasyonumuz adına başarılı bir yıl geçirdik. Tüm branşlarımızda hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Bazı branşlarımızda umduğumuzun üzerinde başarılar yakaladık."

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:11
Sualtı sporlarında altyapı ve tesisler başarı getirdi


EDİRNE (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, altyapı çalışmalarının ve modern tesislerin, sualtı sporlarında uluslararası başarı getirdiğini söyledi.

TSSF faaliyet programında yer alan "Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası" Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı.

Şampiyonada 23 kulüpten 180 sporcu dereceye girmek için havuza girdi.

Şampiyonayı izlemek için Edirne'ye gelen TSSF Başkanı Şahin Özen, federasyon adına büyük başarıların yaşandığı bir yıl olduğunu ifade etti.

Sualtı sporları branşlarında gelecek için umutlu olduklarını vurgulayan Özen, şunları kaydetti:

"Federasyonumuz adına başarılı bir yıl geçirdik. Tüm branşlarımızda hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Bazı branşlarımızda umduğumuzun üzerinde başarılar yakaladık. Özellikle paletli yüzme branşında yıllardır hasretini çektiğimiz madalyalara ulaştık. Ülkemizde organize ettiğimiz Gençler Avrupa Şampiyonası'nda gençlerimiz dördü altın olmak üzere 14 altın madalya elde etti. Gerçekten çok başarılı bir şampiyonaydı. Gençlerde alınan bu başarılar büyükler kategorisi açısından bize büyük umutlar veriyor. Sualtı hokeyinde Kanada'da düzenlenen şampiyona da dünya üçüncüsü olduk. Yine geçtiğimiz 21 Yaş altı Sualtı Rugbby Şampiyonası'nda bayanlarda dünya şampiyonu, erkeklerde dünya üçüncüsü olduk. Bizim için rüya gibi bir sene geçti. Gelecek adına çok umutluyuz. Altyapıya yaptığımız yatırımların bir karşılığı bunlar. 10-14 yaş grubundan başlayarak ulusal bazda şampiyonalar düzenliyoruz. Sporcularımızı yarışma anlamında destekliyoruz. Milli takım kampları ve diğer kamplarla federasyon adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Bunun yanında tesislerimiz çok güzel. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışına gittiğimizde, bizde bundan daha iyisi var diyeceğimiz tesislere sahibiz. Edirne'deki tesis de çok güzel. Önümüzdeki dönemde buraya daha çok yarış vereceğiz. Buralarda yarışların olması bu branşların bilinmesi ve ailelerin ilgi göstermesi açısından önemli."

Özen, sualtı sporlarının yaygınlaşması için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:11
  1. başarı
  2. Sualtı Sporları
  3. şampiyona
  4. TSSF Başkanı Şahin Özen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD İçişleri Bakanı Zinke de görevinden ayrılıyor
    1. ABD İçişleri Bakanı Zinke de..
    2. Malatya'da 3.2 şiddetinde deprem!
    3. Türkiye'nin operasyonu Yunanistan'ı..
    4. Mezarlık yakınında uğradığı silahlı..
    5. TMV Şibirgan Afgan-Türk Erkek..
    6. İşte kabızlığa çare
    7. İsrailli Siyonist generalden itiraf:..
    8. "Sınırlarımızı korumak için her türlü..
    9. Kocaeli'de kayak merkezi yolunda kaza:..
    10. Fenerbahçe, Ersun Yanal'la ilk..
    11. Kabak tadı verdi deriz fakat kabak çok..
    12. 'Resmi kumarın' adresini soranlardan..
    13. İşte trafik magandaları!
    14. Yeni Malatyasporlu futbolcular..
    15. Michael Lang'dan Beşiktaş itirafı: 32..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Stresli insanlar daha çok grip oluyor
    18. Abdullah Gül, hangi isimlerle bir..
    19. Paris'te gözaltı sayısı 95'e çıktı
    20. Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak