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Sualtı Ragbi Milli Takımı dünyada son sekizde

11.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
Sualtı Ragbi Milli Takımı dünyada son sekizde

11. CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası’nın en genç bayan takımı olan Sualtı Ragbisi Bayan A Milli Takımımız, ilk kez katıldığı Büyükler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’nin ismini çeyrek finale yazdırdı. Almanya, Amerika, İspanya’nın yer aldığı A Grubu’ndan ikinci çıkan Türkiye, ön eleme maçında dün İtalya’yı 1-0’lık skorla yenmeyi başararak, sualtı ragbisi bayanlarda dünyanın en güçlü 8 ülkesi arasına girerek çeyrek finale yükseldi. Milliler, yarı final biletini almak için güçlü ve deneyimli rakibi Kolombiya ile bugün maça çıkacak.


Geleceğe yatırım için çoğu geçen yılın U21 Dünya Şampiyonluğu’na imza atan genç oyunculardan oluşan Türkiye Sualtı Sporları Fedarasyonu (TSSF) Sualtı Ragbisi A Milli Takımı, Avusturya’nın Graz şehrinde 27 Temmuz’da başlayan 11. CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası’nda ilk grup maçında Amerika ile 1-1 berabere kaldı. Milli Takım Antrenörü Tarkan Laleli, ilk maçtaki değerlendirmelerin ardından, son dünya şampiyonu Almanya ile yapılacak ikinci maç için takımda sistem değişikliği yaparak sağlam bir defans kurduklarını belirtti. Laleli, milli takımımızın çeyrek finale kadar olan mücadeleleriyle ilgili, “Almanya’ya karşı çok büyük farklar yiyeceğimiz düşünülüyor, konuşuluyordu. Almanya çok güçlü ve deneyimli. Kazanma şansımızın düşük olduğunun farkındaydık. Ancak iki rakamlı farklar yemedik. 3-0 kaybettik. Grubumuzdaki son maçı İspanya ile yaptık. Alacağımıza inanıyorduk. Ve 3-0’lik çok net bir skorla galip gelerek, 0 averaj ve 4 puanla Almanya’nın ardından gruptan ikinci çıktık” dedi.



Rakip Kolombiya


Çeyrek final için ön eleme maçını İtalya ile yapan ve maçtan 1-0’lık skorla galip ayrılarak çeyrek finale çıkan Sualtı Ragbisi Bayan A Milli Takımı’nın rakibinin Kolombiya olduğunu belirten Milli Takım Antrenörü Tarkan Laleli, “Kolombiya, şampiyonanın güçlü takımlarından. Çok çekişmeli bir maç olacak. Bir sürpriz yapabiliriz. Çeyrek final mücadelesini kazanırsak yarı final biletini alacağız. Oyuncularımızın kendine olan güveni ve inancı iyice pekişecek. Maçtan yenilgiyle ayrılırsak 5., 6., 7. ya da 8.lik için mücadelelerimiz olacak. Bu durumda rakiplerimiz İsveç ve Amerika olacak” diye konuştu.



Başkan Şahin Özen’den kutlama


Dün başlayan 16. CMAS Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası için Sualtı Hokeyi Bayan ve Erkek Milli Takımı’mızla birlikte İspanya’da bulunan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, “Sualtı Ragbisi Bayan A Milli Takımı’mızın ilk kez katıldıkları büyükler dünya şampiyonasında finale kalması bizleri çok mutlu etti. Millilerimizi ve teknik kadroyu kutluyor ve alkışlıyorum. Takımımız, şampiyonanın en genç takımı olmasına rağmen, yaşça büyük ve deneyimli ülkelere karşı çok iyi mücadeleler verdi. Gruptan ikinci çıktık. Kolombiya ile yarı finale çıkmak için çeyrek final maçı yapacağız. Kalbimiz, umutlarımız milli takımımızla birlikte çarpıyor. Çeyrek finale çıkmaları, gelecek yıllarda yarı final ve finallere çıkmaları demek” dedi.



Final maçları 3 Ağustos’ta


Erkekler ve bayanlarda yapılan ve 3 Ağustos’ta sona erecek olan dünya şampiyonasına bayanlarda toplam 14 ülke mücadele ediyor. Türkiye, genç bayanlarda geçen yıl Dünya Şampiyonluğu’na, genç erkeklerde dünya üçüncülüğüne imza atmıştı.


Bayan Milli Takımı’mız Didem Özdem Pehlivan, Evrim Özsoy, Deniz Enginler, Gülce Banda Bingül, Özgüm Öcül, Ekin Kalaycıoğlu, Neclanur Çağan, İdil Altan, Dilan Karcılar, Buse Gündüz, Zelal Kaya ve Belis Özoğul’dan oluşuyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
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