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Medya Şu vaziyete bakar mısınız? Müslümanların kendine gelmesi, ancak buna bağlı
Medya

Şu vaziyete bakar mısınız? Müslümanların kendine gelmesi, ancak buna bağlı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 14:15:00 -
Şu vaziyete bakar mısınız? Müslümanların kendine gelmesi, ancak buna bağlı

Doğruhaber gazetesi yazarı Özkan Yaman, Müslümanların içinde bulunduğu hâl-i pürmelâli çok veciz bir şekilde özetledi. “Burası veya ümmetin tamamı.. Kendine gelmesi ancak bir ilahi dokunuşla mümkün. Bu dokunuş da mazlumun hakkını zalimden almasına bağlı” diyen Yaman, özetle şunları kaydetti:

Doğruhaber gazetesi yazarı Özkan Yaman, Müslümanların içinde bulunduğu hâl-i pürmelâli çok veciz bir şekilde özetledi. “Burası veya ümmetin tamamı.. Kendine gelmesi ancak bir ilahi dokunuşla mümkün. Bu dokunuş da mazlumun hakkını zalimden almasına bağlı” diyen Yaman, özetle şunları kaydetti:

“(…) Şu anki vaziyete bakar mısınız?

Boğazına kadar şirk necasetine bulanmış bir coğrafya, türlü türlü fuhşiyat ile ahlakı, yüksek faiz ile kazancı, ırkçılık ile birliği, İslama hakaret ile siyaseti kirletilmeye uğraşılan bir coğrafya, ailesi can çekişen bir coğrafya, gençliği gâh uyuşturucu çetelerine gâh bozuk fikirlere yahut fikirsizliğe kurban edilmeye çalışılan bir coğrafya temizlenmeye ne kadar da muhtaçtır!!

Peki ya İslam alemi?
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Asırlardır düşüncesi donmuş, himmeti körelmiş, gücünün kaynağından uzaklaşmış, dostu düşmanı karıştırmış, kendini unutmuş, sömürgeciler ve emperyalistler karşısındaki kaybını da sonraki teslim olmuşluğunu da sağlıklı tahlil edememiş, edenlere sahip çıkmamış, önceleri farklıkları zenginlik görürken birden içine çekildiği ulusçuluk gibi fitnelerle birbirine kıymış ve sonunda lokma lokma yutulmuş..

Burası veya ümmetin tamamı..

Kendine gelmesi ancak bir ilahi dokunuşla mümkün.

Bu dokunuş da mazlumun hakkını zalimden almasına bağlı.

Düşünsenize 111 milyonluk kocaman Mısır halkı, başlarına geçirilen uşak siyonistler tarafından sindirilmişliği, kuşatılmışlığı aşabilseydi Allah-ü Teala kim bilir onları nasıl yüceltirdi? (…)”

 

 

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