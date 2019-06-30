0553 313 94 23

Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Su ürünlerinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti. Geçen yıl avcılık yoluyla yapılan su ürünleri üretimi 314 bin 94 ton iken, yetiştiricilik üretimi 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti"- "Su ürünlerinde 2018'de yetiştiricilikte oransal olarak en fazla artış yüzde 25,5 ile çipurada, avcılıkta ise yüzde 308,1 ile palamutta oldu"

30 Haziran 2019 Pazar 11:10
Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir ilk

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 628 bin ton su ürünleri üretildiğini belirterek, "Ülke tarihinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti. Geçtiğimiz yıl avcılık yoluyla yapılan üretim 314 bin 94 ton iken, yetiştiricilik üretimi 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünleri üretiminin avcılık ve yetiştiricilik olmak üzere iki kategoride yapıldığını söyledi.

Türkiye'de yapılan üretimlere bakıldığında 2018'de yaklaşık 628 bin ton su ürünleri üretildiğini belirten Pakdemirli, "Ülke tarihinde ilk kez yetiştiricilikle yapılan üretim, avcılıktan yapılan üretimi geçti. Geçtiğimiz yıl avcılık yoluyla yapılan üretim 314 bin 94 ton iken, yetiştiricilik üretimi 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bu kapsamda toplam üretimin yüzde 35,3'ünün deniz balıkları avcılığı, yüzde 9,9'unun diğer deniz ürünleri avcılığı, yüzde 4,8'inin iç su ürünleri avcılığı ve yüzde 50'sinin ise yetiştiricilik ürünlerinden oluştuğunu kaydetti.

- Yetişticilikte çipura, avcılıkta palamut

Üretimi en fazla artan ürünlere değinen Pakdemirli, "Su ürünlerinde 2018'de yetiştiricilikte oransal olarak en fazla artış yüzde 25,5 ile çipurada oldu ve 76 bin 680 ton çipura üretildi. Yüzde 16,9 artış ve 116 bin 915 ton üretimle levrek ikinci sırayı, yüzde 4,4 artış ve 114 bin 497 tonluk üretimle alabalık üçüncü sırada yer aldı." bilgilerini verdi.

Pakdemirli, avcılıkta ise en fazla oransal artışın yüzde 308,1 ile palamutta olduğunu belirterek, bunu yüzde 197,9 artışla lüferin, yüzde 51,6 yükselişle istavritin izlediğini bildirdi.

Geçen yıl su ürünleri yetiştiriciliğinden yaklaşık 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Pakdemirli, bu yıl su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim hedefinin 350 bin ton olduğunu sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:10
  1. avcılık
  2. Balık
  3. Su ürünleri
  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de yaz spor okulları kapılarını açtı
    1. Mardin’de yaz spor okulları kapılarını..
    2. Darıca’da asfalt seferberliği
    3. Boğaziçi’nde çıkmaz sokak kalmayacak
    4. Rapor açıklandığından beri ‘çıt’..
    5. Çocuklar yarıştı anneler heyecanlandı
    6. Bocceciler Kahramankazan’da buluştu
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kültür ve..
    8. Hayvan sevgileriyle ‘insanlık ölmemiş’..
    9. Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr...
    10. Denizlili sporcudan Türkiye..
    11. İslâm’ın hükümlerini beğenmeyen dinden..
    12. Yusuf Yazıcı’nın keyfi yerinde
    13. Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi
    14. Başkan Şerifoğulları;"El ele vererek..
    15. Tesadüfen başladığı halterde..
    16. Yörüklerden Başkan Ataç’a ziyaret
    17. Peygamberimiz dua öğretiyor
    18. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri..
    19. Tepebaşı Belediyesi 225 bin adet çiçek..
    20. Sahile kurulan oyun parkları hem..
    21. Allah’a karşı işlerini düzene koy ki...
    22. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    23. İstanbul Emniyeti "taciz iddiaları"nı..
    24. (Düzeltme) İstanbul merkezli 5 ilde..
    25. Bursaspor’da Koşukavak sesleri
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya ile..
    27. Kadınlara "Evimin Ustayım" projesi
    28. Bu transferle yer yerinden oynayacak!..
    29. İmam-ı Azam hazretlerinin talebesine..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava..
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!