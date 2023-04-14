Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 2026 yılı ihracat hedefi 5 milyar dolar

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHİB) Başkanı Bedri Girit, 2000’li yılların başından itibaren ihracatın yıldız sektörlerinden biri olduklarını, 22 yıldır her yıl ihracatlarını artırarak 2022 yılı sonunda 4 milyar 66 milyon dolara ulaştıklarını, 2023 yılı için ortaya koydukları 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefini bir yıl öncesinden 566 milyon dolar geçmeyi başardıklarını, 2026 yılı için 5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini aktardı. Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılan ESÜHİB 2022 yılı mali genel kurul toplantısında konuşan Girit, “4 milyar 66 milyon dolar ihracatımıza su ürünleri sektörü 1 milyar 637 milyon dolarlık ihracatla en büyük katkıyı sağladı. Su ürünleri sektörünü 1 milyar 492 milyon dolarlık ihracatla kanatlı eti ve yumurta sektörü takip etti. Kanatlı eti 1 milyar 95 milyon dolar ihracat yaparken, yumurta ihracatımız 397 milyon dolar; süt ve süt ürünleri sektörümüz ise; 505 milyon dolar ihracat performansı gösterdi. Bal sektörü Türkiye’ye 45 milyon dolar kazandırırken, diğer ürünlerin ihracatından 383 milyon dolar döviz elde edildi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak da 1,6 milyar dolar ihracatla sektörümüzün toplam ihracatından yüzde 39 pay aldık ve en çok ihracat yapan birlik olmayı sürdürdük” şeklinde konuştu.

Ege’nin 2026 hedefi 2 milyar dolar

Dünya mutfaklarının 3 öğün protein ihtiyacını gidermek için çalıştıklarının altını çizen Başkan Girit, “2026 yılı için sektörümüz Türkiye geneli ihracat hedefi 5 milyar dolar iken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz olarak bu hedefe 2 milyar dolar katkı sağlamak istiyoruz. Bu amaçla sektörlerimizi tanıtmak için su ürünleri, kanatlı etleri ve bal sektöründe tanıtım filmlerimizi tamamladık. Yurtdışı fuar, ticaret heyetleri, sektörel toplantılar vb.) gösterimini sağlıyoruz. Süt ve süt ürünleri sektöründe de tanıtım filmi için çalışmalara başladık. Yurtdışına Türk balıklarını tanıtmak için sosyal medyada yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Uzakdoğu ve ABD pazarlarında TURQUALITY projeleri sürdürüyoruz. Uluslararası ve ulusal sektörel kuruluşlarda ülkemizi temsil ediyoruz. Önümüzdeki 3 yılda da yoğun bir şekilde fuar, ticaret heyeti, alım heyeti, URGE projelerine devam edeceğiz.”

Yeni URGE Projesi geliyor

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle; ihracatçı firmaların kümelenerek yetkinliklerinin artırıldığı, ortak hareket etme kültürü kazandıran, hedef pazarlara yönelik ticaret heyeti organizasyonları yapmaya olanak sağlayan Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projelerini (URGE) Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği gündemine aldı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Dünyanın her noktasına ulaşım sağlayacak kapasitedeki su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerindeki Türk Firmalarının hedef pazarlara tanıtılması amacıyla bir UR-GE Projesi için çalışmalara başladıklarını da genel kurul katılımcılarıyla paylaştı.

ESÜHİB ormanı büyüyor

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin sürdürülebilirlik eksenli sürdürdüğü çalışmaları da paylaşan Başkan Girit, son 3 yılda İzmir ve Afyon’da 2 koruluk oluşturduklarını, ihracatın yıldızı olan firmalar adına binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını, 2022 yılında da ihracatın yıldızı olan firmalar için bin fidanı toprakla buluşturacaklarını kaydetti. Koruluk oluşturma yanında, su ürünleri sektörü özelinde karbon ayak izi konusunda sektörün karbon salınımını azaltmak konusunda farkındalık yaratmak için Ege Üniversitesi ile iş birliği gerçekleştirdiklerini de aktaran Girit, “Kanatlı, süt ve bal sektöründe de sürdürülebilirlik mottosu içerisinde karbon ayak izi ölçüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda yürütülen “Atıksız Körfez Dönüşen Gelecek Projesi”ne de destek sağladık” şeklinde konuştu.

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