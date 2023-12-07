Şu solcularda kesinlikle “ilke” diye bir kavram yok! Kentsel dönüşüm ile milletin malına mı çökülüyor?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında dikkat çeken bir konuya parmak bastı.

İşe Karahasanoğlu'nun "Kentsel dönüşüm ile milletin malına mı çökülüyor?" başlıklı yazısı:

Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dertli bir şekilde anlattı.

Türkiye’nin; depremlerle yaşamaya mecbur olduğunu ve özellikle de İstanbul’da muhtemel depreme işaret ederek, çıkarılan yeni kanunun amacını anlatıp, yapılan karalama propagandasının vicdansızlığını hatırlattı.

Gerçekten de, şu solcularda kesinlikle “ilke” diye bir kavram yok.

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“Ahlak” zaten yok..

“Vicdan” da yok..

Daha bir yıl olmadı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 50 bin insanımızı kaybettik..

Depremin ilk saatlerinde, “Hangi ile yardımı acilen götürmeliyiz” şaşkınlığı bile yaşandı..

Çünkü 11 ili birden etkileyen bir deprem ile karşı karşıya kalmıştık..

İlk saatlerde, Adıyaman’a giden, Maraş’a giden, Hatay’a giden gazeteciler, sokaklardan geçerken, yıkılmış binaların altında kalan insanlardan “Yardım edin” sesleri geldiğine ve maalesef yardımcı olabilecek kimsenin çevrede bulunmadığına şahit olduklarını anlatıyorlardı..

6 Şubat depreminde, büyük çoğunluğu 1999 depreminden önce yapılan binaların yıkıldığı gerçeği ile birlikte, az da olsa yeni yapılmış binaların da yıkıldığını gördük..

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