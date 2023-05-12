Su sıkmaya değil oy kapmaya gitmişler

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit, medya gurubumuzda 27 Nisan’da meydana gelen yangını izlemekle yetinen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul İtfaiyesindeki rezaletleri belgelemeye devam ediyor. Dünyanın en iyi ilk 10 itfaiyesi’ arasında iken göreve gelmesiyle mesleğe yıllarını veren kıdemli itfaiye personellerini kızağa çeken ve yerine iş bilmez yandaşlarını dolduran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul İtfaiyesini kendi şovlarına da alet ettiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından 03 Mayıs 2023’te, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleşen ‘Genç Yetenek Gelişim Programı Lansmanına’ gençlerin ilgi göstermemesi üzerine, görevdeki çok sayıda itfaiye personelinin zorunlu olarak söz konusu etkinliğe götürüldüğü öğrenildi.

Gençler katılmadı personel götürüldü

İBB Başkanı ve 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun ‘açılış konuşmasını’ yaptığı ve sabah 08:30 ile akşam 17:30 saatleri arasında gerçekleşen programa bin 500 gencin katılması beklenirken, daveti kabul eden genç sayısının 92’de kalması üzerine, geriye kalan davetli sayının mesaideki itfaiye personeliyle tamamlandığı ortaya çıktı.

İBB iştiraki İSPER tarafından İtfaiye amirlerine gönderilen mesajda, “Sn. Amirlerimizin Dikkatine; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından 03 Mayıs 2023 tarihinde 08:30-17:30 saatleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapılacak olan Genç Yetenek Gelişim Programı Lansmanına, ekte ismi yer alan personelinizin katılımının sağlaması ve ayrıca katılacak personelin ttps://etkinlik.isper.istanbul/etkinlik.html adresinden etkinliğe kayıt yapması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verildiği görüldü. Mesajın devamındaki ‘Bilgi Notu’nda ise, “Katılımcılara neredeyse her gün bilgilendirme iletiyoruz. Ancak lansman etkinliğine toplamda 1500 gencimizin katılmasını beklerken henüz 92 gencimiz daveti kabul etmiş görünüyor” şeklindeki ifadelerin yer alması dikkat çekti.

Kaynaklarımız skandalı doğruladı

Konuyla ilgili ulaştığımız İstanbul İtfaiyesindeki kaynaklarımız, İstasyonlarda görev alan personel sayısının az olmasına rağmen, insanların can ve mal güvenliğini korumakla görevli yüzlerce personelin İmamoğlu’nun katıldığı etkinliğe zorla götürüldüğünü doğruladı. Akit Medya Grubu’nun merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen ve İstanbul İtfaiyesi’nin kusur, ihmal ve kastıyla ancak 60 saatte söndürülen yangından bir hafta sonra gerçekleşen skandal etkinlik, İstanbul halkının can ve mal güvenliğinin hangi kafaya emanet olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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