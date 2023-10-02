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Yaşam Su seviyesinin yükselince depremzedeler tedirgin oldu
Yaşam

Su seviyesinin yükselince depremzedeler tedirgin oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-02 02:01:00 -

Hatay’ın Antakya ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle yükselen dere, konteyner kentte yaşayan vatandaşları korkuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay’da cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı pazar günü de etkisini hissettirdi. Yağışlı hava Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde dere seviyesinin yükselmesine neden oldu. Konteyner kentin yanı başında bulunan dere, su seviyesinin yükselmesiyle depremzede vatandaşları tedirgin etti. Ekipler tarafından bölgede taşma ihtimaline karşı önlem alınırken korkulan olmadı.

Kaynak: İHA

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